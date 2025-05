A seguito degli ascolti non soddisfacenti, oggi Mediaset ha deciso di chiudere definitivamente The Couple. La finale, prevista per domenica 11 maggio, non andrà in onda e il montepremi verrà devoluto in beneficenza.

Chiude The Couple

Mediaset ha ufficialmente chiuso The Couple! Poco fa infatti è arrivata notizia che l’azienda, a seguito dei bassi ascolti registrati in queste settimane, ha deciso di cancellare definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi. I concorrenti dunque hanno lasciato la casa e la diretta è stata interrotta. La finale, prevista per domenica 11 maggio, non andrà dunque in onda. Ma non è finita qui. Come si legge in un comunicato stampa rilasciato, l’intero montepremi di 1 milione di euro verrà devoluto in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che utilizzerà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini, ha affermato: “Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini. Garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie mediche innovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale”.

The Couple dunque è ufficialmente terminato. Mediaset nel mentre ha voluto ringraziare Ilary Blasi per l’impeccabile lavoro svolto in queste settimane e per la sua professionalità. Sui social intanto la notizia non è passata inosservata e gli utenti stanno commentando già questa inaspettata scelta.

I concorrenti ancora in gara hanno nel frattempo già lasciato la casa e hanno fatto ritorno alle loro vite di sempre.