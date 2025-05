Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne non è mancato un nuovo acceso scontro tra Tina Cipollari e il Cavaliere Arcangelo. A un tratto però a intervenire è stata Maria De Filippi.

Tina Cipollari vs Arcangelo

Non sono mancate le litigate oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonista di un ennesimo scontro è stata infatti Tina Cipollari, che ancora una volta ha battibeccato con Arcangelo. Da qualche settimana a questa parte, come chi segue il dating show ben sa, proprio il Cavaliere sta frequentando Gemma Galgani. Tuttavia l’opinionista non sembrerebbe credere alla buona fede di Arcangelo e così negli ultimi giorni ci sono stati accesi botta e risposta tra i due. Oggi dunque, dopo aver visto la coppia ballare e dopo aver notato la reazione entusiasta di Gemma, Tina ha preso la parola e scagliandosi contro il Cavaliere ha affermato:

“Abbiamo visto lui che soggetto è. Non facciamolo passare per santo. Gemma crede a tutto. Come al solito suo lei enfatizza tutto. I risultati di questa relazione li sapremo a breve”.

A quel punto a intervenire è stato lo stesso Arcangelo, che provocando Tina Cipollari ha dichiarato: “Malfattrice sei tu”. Pronta la reazione dell’opinionista, che è andata su tutte le furie, minacciando di lasciare lo studio. A prendere parola è stata così anche Maria De Filippi, che rivolgendosi alla Cipollari ha affermato: “Ma inizi tu a dire quelle robe lì”. Non è mancato però l’ennesimo commento di Tina, che in preda alla rabbia ha sbottato: “Non mi interessa, non deve rispondere. Io questo uomo lo detesto”.

Sembrerebbe dunque che tra Tina e Arcangelo ci siano ancora diverse tensioni. Ma come proseguirà la conoscenza tra il Cavaliere e Gemma Galgani? Non resta che attendere per scoprirlo.