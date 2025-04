Nel corso della prima puntata di The Couple Danilo e Fabrizio Mileto hanno sfidato le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers in un gioco. Tuttavia i due fratelli hanno commesso una gaffe dietro l’altra.

Le gaffe di Danilo e Fabrizio a The Couple

Questa sera sta andando in onda su Canale 5 la prima edizione di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. A prendere parte alla trasmissione sono 8 coppie di concorrenti, che si sfidano tra loro in una serie di prove, con la speranza di portare a casa il montepremi di 1 milione di euro.

Poco fa così a giocare sono stati Danilo e Fabrizio Mileto, che hanno sfidato le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers. Quando però è arrivato il turno dei due fratelli è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere tutto il pubblico.

Danilo, che si trovava sul tapis roulant, aveva il compito di guardare una serie di foto e di far indovinare il contenuto a Fabrizio. I due concorrenti di The Couple hanno commesso una serie di gaffe che non sono passate inosservate. Quando infatti è apparsa la foto di Cesara Buonamici, Danilo è entrato in crisi e ha etichettato la giornalista come “una conduttrice di Mediaset”. Ma non è finita qui. Quando è apparsa una cartina dell’Italia con la Sardegna evidenziata, Mileto ha dichiarato: “È una regione in cui fa tanto caldo però non è in Italia”.

A quel punto il pubblico in studio e la stessa Ilary Blasi sono scoppiati in una fragorosa risata e il momento ha divertito anche il web. I due fratelli hanno così perso la sfida, che è stata vinta da Elena e Thais.