Nel cast della prima edizione di The Couple c’è anche Fabrizio Mileto. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamo la sua biografia e vediamo le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fabrizio Mileto

Nome e Cognome: Fabrizio Mileto

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Bari

Età: 28 anni

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @fabriziomileto8

Fabrizio Mileto età e biografia

Siete curiosi di scoprire chi è Fabrizio Mileto? Vediamo cosa sappiamo su di lui. Il concorrente di The Couple è nato a Bari nel 1997 e la sua età dunque è di 28 anni.

Non conosciamo la sua data di nascita esatta, così come non siamo in possesso delle informazioni in merito alla sua altezza e al suo peso.

Fabrizio ha un fratello di 5 anni più grande, Danilo, che lavora come modello.

Vita privata

Il pubblico sta già cercando informazioni sulla vita privata di Fabrizio Mileto.

In molti si chiedono anche se abbia una fidanzata e se sia sentimentalmente impegnato.

Attualmente però non conosciamo la risposta a questa domanda.

Dove seguire Fabrizio Mileto: Instagram e social

Fabrizio Mileto ha di certo già attirato l’attenzione del web e in tanto si chiedono come fare per rimanere in contatto con lui.

Il concorrente di The Couple ha un profilo Instagram attivo, che conta poco più di 1600 seguaci.

I social però sono di certo il modo migliore per rimanere connessi con Fabrizio.

Fabrizio Mileto a The Couple

Come annunciato da Davide Maggio, Fabrizio Mileto sarà uno dei concorrenti della prima edizione di The Couple. Il nuovo reality show di Canale 5 partirà ufficialmente lunedì 7 aprile e alla conduzione di sarà Ilary Blasi.

Le 8 coppie protagoniste del programma saranno obbligate a vivere h24 insieme e puntata dopo puntata dovranno affrontare una serie di sfide e di prove. Solo una coppia vincerà il montepremi finale di 1 milione di euro.

Tra i concorrenti ci sarà dunque anche Fabrizio, che giocherà proprio insieme a suo fratello Danilo. Per i due si tratta della prima esperienza televisiva. Entrambi infatti sono totalmente estranei al mondo dello spettacolo.

I concorrenti di The Couple

Siete curiosi di scoprire chi sono i concorrenti della prima edizione di The Couple? Ecco tutte le 8 coppie che prenderanno parte al reality show:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Ad affiancare Ilary Blasi a The Couple nel ruolo di opinionisti saranno invece Francesca Barra e Luca Tommassini.

Il percorso di Fabrizio a The Couple

Tutto è pronto per la prima puntata di The Couple, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 7 aprile. Proprio in questa occasione Fabrizio Mileto, insieme al fratello Danilo, darà il via al suo percorso e si metterà alla prova con questa esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)