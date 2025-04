È tra le ex veline di Striscia La Notizia tra le più note e amate dal pubblico. Tutto su Elena Barolo: chi è, l’età, il marito, figli, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Elena Barolo

Nome e Cognome: Elena Barolo

Data di nascita: Torino

Luogo di nascita: 14 dicembre 1982

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: showgirl, attrice e conduttrice

Compagno: Elena è legata ad Alessandro Martorana

Figli: Elena non ha figli

Profilo Instagram: @elenabarolo

Elena Barolo età, altezza e biografia

La prima cosa da sapere a proposito della biografia di Elena Barolo è certamente quanti anni ha, dov’è nata e qual è il suo segno zodiacale. Ebbene la showgirl è nata il 14 dicembre 1982 sotto il segno zodiacale del Sagittario e la sua età è di 42 anni.

L’altezza della Barolo corrisponde a 1 metro e 75 centimetri.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che dopo il diploma conseguito presso il Liceo Classico San Giuseppe di Torino, si è iscritta all’Istituto Europeo di Design. Poi la fortuna è arrivata con la vittoria di Veline e l’ingresso a Striscia La Notizia, fino alla scelta di studiare recitazione e ampliare così i suoi progetti lavorativi.

Vita privata

Chi è il marito della Barolo? Elena ha figli? Sulla vita privata sappiamo che l’ex velina di Striscia La Notizia non è sposata, ma ha un compagno. Lui è il noto stilista Alessandro Martorana. Insieme non hanno figli al momento.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2013 e ancora oggi sono legatissimi. Non sembra aver mai pensato al matrimonio ed è felice di vivere così la sua relazione, a cui dedica sempre attenzione e grande riservatezza.

Elena però sappiamo che ha un cagnolino a cui è molto affezionata di nome Whisky. A lui ha aperto anche una pagina Instagram.

Che intervento ha avuto Elena Barolo? Nel 2004 per un qualche tempo si è dovuta fermare per malattia. Lei stessa ha raccontato di essere stata operata all’addome. Aveva 8 miomi uterini, più comunemente conosciuti come fibroma. Si tratta di lesioni uterine benigne che frequentemente colpiscono le donne. Per quanto spesso asintomatici, possono talvolta provocare disturbi e incidere sulla fertilità della donna e sulla sua vita. Quindi è necessario rimuoverli.

Dove seguire Elena Barolo: Instagram e social

Se siete affezionati a Elena Barolo e vi state chiedendo dov’è possibile seguirla, la risposta è più semplice di quel che pensate.

È presente su Instagram e, tra gli altri social, potete trovarla anche su Threads.

Nei profili menzionati, che cura personalmente, condivide tutto ciò che la riguarda da vicino. Da scatti tratti da shooting per passare a selfie e non solo.

Carriera

Che fine ha fatto Elena Barolo e cosa fa oggi? Qui vi forniremo tutti i dettagli utili. Partiamo che dopo il diploma e l’iscrizione all’Istituto Europeo di Design, ha deciso di partecipare a Veline, programma che ha vinto e che l’ha portata dal settembre 2002 al giugno 2004 a ricoprire il ruolo di velina accanto a Giorgia Palmas. Le due ebbero un successo incredibile, tanto che parteciparono insieme a tante trasmissioni come Paperissima o Passaparola. Sono state protagoniste anche di cover come GQ e Max.

Al contempo però Elena Barolo, intenzionata a fare bene, ha studiato recitazione a Milano e frequentato il master all’Actors Studio a Los Angeles durante l’estate del 2004.

Proprio con Giorgia Palmas ha debuttato in Lucignolo – Bellavita su Italia 1 e da quel momento è stato un susseguirsi di progetti lavorativi per lei come potremo vedere a seguire.

Negli anni ha lavorato anche in radio, ma è stata volto anche di diverse campagne pubblicitarie. Ha vinto anche dei premi in carriera, grazie ad alcuni ruoli interpretati.

Film e serie TV

In carriera Elena Barolo ha recitato in due film al cinema. Un cameo in The Restaurant nel 2011 e sempre lo stesso anno l’abbiamo rivista in Ex – Amici come prima!

Per lei c’è stato spazio anche in TV in soap, sitcom o serie TV di successo. Pensiamo per esempio al ruolo in Cento Vetrine dal 2005 al 2007. Poi ancora in 7 vite nel 2007 e nel 2009. Successivamente nel 2009 ha recitato anche in Tutti pazzi per amore, Terapia d’urgenza e Don Matteo.

Al 2011 risale invece la sua presenza nel film Un Natale per due, mentre cinque anni più tardi nella serie Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Centovetrine

Uno dei momenti più importanti della carriera di Elena Barolo che vogliamo sottolineare è la sua partecipazione alla soap opera Cento Vetrine dal 2005 al 2007. Qui ha interpretato il ruolo di Vittoria Della Rocca.

Programmi TV

Nel corso degli anni Elena Barolo l’abbiamo conosciuta come attrice, anche se tutto è iniziato grazie a Veline, quando nel 2002 è stata incoronata vincitrice. Questo le ha aperto le porte a Striscia La Notizia dal 2002 al 2004 e nel 2011 dov’è stata non solo velina, ma anche invitata.

Poi nel 2004 ha lavorato per Lucignolo – Bellavita, sempre come inviata e come conduttrice di Miss Universo Italia, sempre lo stesso anno. Agli stessi anni risalgono anche Agrigento, la valle dei templi così come Meteo 4, Le festival de la comédie e Sipario estate.

Concentriamoci poi al periodo in cui è stata “fatina” di Topo Gigio Show nel 2005. Cinque anni più tardi l’abbiamo vista come conduttorice del Festival internazionale del Tango. Nel 2015 a Donnaventura è stata inviata e fashion blogger, mentre in Voglio essere così l’abbiamo vista come giurata e fashion blogger.

Andiamo avanti poi al 2016 quando è stata conduttrice di Tuo Zoo, mentre nel 2017/2018 co conduttrice de Il processo di Biscardi. Lo stesso anno è stata presentatrice anche di Prova d’Appello. Nel 2018 è stata inviata di Balalaika – Dalla Russia col pallone e di Tiki Taka Russia.

Tra gli ultimi progetti più recenti ricordiamo le ospitate dal 2019 al 2022 a Che Tempo Che Fa, per passare a Un armadio per due dove l’abbiamo visto come giurata nel 2023. E ancora nel 2024 ha lavorato al Festival del Cabaret Martina Franca e come inviata a Questioni di stile. Infine nel 2025 il ritorno sul Canale 5 con The Couple.

Striscia La Notizia

Dopo la vittoria del programma Veline nel 2002, dal 2002 al 2004 e ancora nel 2011 ha lavorato a Striscia La Notizia. Se vi state chiedendo chi era la velina bionda con Giorgia Palmas possiamo dirvi che si tratta proprio di Elena Barolo.

Elena Barolo a The Couple

Emozionata ed elettrizzata di rimettersi in gioco, Elena Barolo ha accettato la sfida di The Couple nel 2025. Insieme a lei, in squadra, un’altra ex velina: Thais Wiggers.

Da chi è condotto The Couple e chi sono gli opinionisti? Al timone di conduzione è stata scelta Ilary Blasi, con la presenza di Francesca Barra e Luca Tommassini come inviati.

I concorrenti di The Couple

In totale sono 8 le coppie di questa prima edizione di The Couple: chi sono i concorrenti? Vediamo i protagonisti scelti per il reality game di Canale 5, che si contenderanno la cifra di 1 milione di Euro.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Il percorso di Elena Barolo a The Couple

La nuova avventura televisiva di Elena Barolo ha come data d’inizio il 7 aprile 2025. Al suo fianco Thais Wiggers.

(IN AGGIORNAMENTO)