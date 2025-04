La censura a The Couple per i discorsi sul Papa

Tornata la diretta di The Couple, i concorrenti hanno fatto discorsi su Papa Francesco e la sua scomparsa, ma fanno scattare la censura.

Censura a The Couple

Per ben 48 ore la diretta di The Couple su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity è stata sospesa quando è arrivato l’annuncio della morte di Papa Francesco. Il live è tornato operativo ieri alle 20:40. I fan del reality game si sono giustamente domandati quanto i concorrenti sapessero di ciò che è accaduto fuori.

Nemmeno a dirlo a darci la risposta ci hanno pensato proprio i diretti interessati. Gli inquilini hanno parlato di Papa Francesco e, alcuni di loro, si sono anche fatti censurare dalla regia di The Couple.

Nel corso di una chiacchierata, come quella che vedete nel video sottostante, Benedicta Boccoli ha dichiarato quanto Papa Francesco fosse popolare e amato, così come in passato lo è stato anche Wojtyla: “Su di lui io mi ricordo che teneva i bambini sotto al mantello“. Alla chiacchiera ha preso parte anche Antonino Spinalbese che ha prontamente risposto: “Sì, Francesco era amato… a me di lui ha fatto morire la scena della mano”. Qui ha fatto riferimento all’episodio avvenuto in Piazza San Pietro a dicembre 2019, quando una fedele asiatica ha strattonato il Santo Padre.

A fare eco alle parole di Spinalbese, è arrivata poi Irma Testa: “Anto ma dici della cosa con la cinese?“, ha detto la concorrente. La regia di The Couple però ha spesso censurato e cambiato inquadratura, spostandosi in altri angoli della casa.

In seguito quando le telecamere hanno nuovamente inquadrato Benedicta Boccoli, il tema era sempre lo stesso. Come si legge anche su Biccy, infatti, c’è stato un lungo parlare di Papa Francesco e di quanto fatto dal Pontefice durante il suo operato: “Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre. Diciamo che è uno che si è speso molto per certe tematiche“.

Qualcuno a The Couple ha anche pensato chi sarà il successore di Bergoglio e Antonio ha tirato in ballo delle profezie: “Cosa ci sarà dopo questo Papa? Adesso secondo molti ci sarà un papa nero. Ci sono tante teorie su questo. Sì, non la conoscete la storia del Papa nero? Poi c’era anche quella corrente secondo la quale questo era l’ultimo Papa“.

E anche in questo caso la regia di The Couple…. ha censurato!