Nella serata di ieri Striscia La Notizia è andata in onda senza conduttori dopo la morte di Papa Francesco.

La puntata di Striscia La Notizia senza conduttori

I palinsesti televisivi hanno subito dei grossi cambiamenti dopo la morte di Papa Francesco e così è stato sia a Mediaset che per tutte le altre reti. Per quanto riguarda Canale 5, per esempio, ieri sera la puntata di Striscia La Notizia è andata regolarmente in onda ma con una novità: l’appuntamento del 22 aprile non ha avuto conduttori in studio. Una decisione impattante che però, come detto, aveva una motivazione importante alle spalle, come giusto che sia.

Quindi né Gerry Scotti né Michelle Hunziker hanno presenziato dietro al famoso bancone di Striscia La Notizia per tenerci compagnia con i vari servizi da mandare in onda e i momenti divertenti che hanno sempre caratterizzato il TG satirico. La puntata peraltro è andata in onda senza la sigla, come è solito ogni appuntamento serale con la trasmissione di Antonio Ricci.

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, quanto ti rimane in tasca se vinci 100mila euro in gettoni d’oro

Prima dell’inizio della puntata di Striscia La Notizia, infatti, è comparsa una scritta bianca su sfondo blu. Eccone il contenuto: “La puntata di stasera andrà eccezionalmente in onda senza conduzione dello studio”. Da lì l’apertura con il logo del programma e subito il servizio di Luca Abete e, via via, tutti gli altri.

Il comunicato di Striscia La Notizia

Una scelta in segno di rispetto nei confronti di Papa Francesco, venuto a mancare nella mattinata del 21 aprile all’età di 88 anni, a cui Striscia La Notizia ha reso omaggio anche sui social con un post pubblicato poco dopo l’annuncio.

Non sappiamo se stasera l’appuntamento tornerà regolarmente in onda con Gerry Scotti e Michelle Hunziker, oppure se il TG satirico attenderà ancora dei giorni prima di riavere la conduzione dallo studio. Attendiamo news da parte della trasmissione di Canale 5.