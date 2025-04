Gaffe anche per Laura Maddaloni nella prima puntata di The Couple

Alla sua prima sfida con la compagna Giorgia Villa durante la puntata di esordio di The Couple, Laura Maddaloni si è portata a casa subito un paio di gaffe.

Laura Maddaloni si è resa protagonista di un siparietto un po’ imbarazzante nella puntata di questa sera di The Couple, la prima del nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La judoka, in coppia con la ginnasta Giorgia Villa, ha dovuto sfidare, come le altre prima di lei, un avversario, nel suo caso Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli.

Il suo compito era far indovinare alla propria compagna una serie di personaggi famosi, oggetti e animali, camminando velocemente su un tapis roulant.

Le ragazze non sono andate benissimo, infatti hanno perso la sfida, ma a rendere il tutto ancora più spassoso ci ha pensato proprio Laura che di fronte ad alcuni volti iconici del mondo dello spettacolo e della cultura italiana, non poteva dare indizi, dal momento che non sapeva chi fossero.

Il momento che ha fatto più discutere è arrivato quando sul maxi schermo è apparsa la foto di Lilli Gruber, storica giornalista e conduttrice di Otto e mezzo.

Alla vista dell’immagine, Laura Maddaloni non ha avuto alcun dubbio… nel dichiarare candidamente di non conoscerla. Una momento che ha subito scatenato le risate del pubblico in studio e la reazione sorpresa di Ilary Blasi.

Come se non bastasse, poco dopo è arrivata un’altra “prova del nove” che ha messo ulteriormente in difficoltà l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Sullo schermo sono infatti apparsi i Ricchi e Poveri, gruppo musicale simbolo della musica italiana. In questo caso la Maddaloni ha provato a dare qualche indizio, ma non ricordava il loro nome.

Ma Laura non è stata l’unica a regalare un paio di gaffe durante la serata. La coppia dei fratelli Mileto non è affatto stata da meno, anzi ha dato il meglio di sé.