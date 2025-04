Si è appena conclusa la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5. Ma chi è la coppia nominata di stasera? Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

La coppia nominata di The Couple

Stasera è ufficialmente partito The Couple. La prima puntata del nuovo reality show di Canale 5 si è appena conclusa e nel corso della diretta non sono mancati i colpi di scena. I concorrenti protagonisti del programma si sono infatti sfidati in una serie di giochi, al termine dei quali è stata eletta la coppia vincitrice della serata. A trionfare sono stati così Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che hanno avuto la possibilità di sottrarre una chiave a una coppia avversaria. Ma non è finita qui.

Poco dopo sono anche partite le nomination e si è dunque entrati nel vivo del gioco. Ma cosa è accaduto e chi è la coppia di The Couple più votata? Andiamo a scoprirlo:

Elena e Thais hanno votato Lucia e Irma e Manila e Stefano

Brigitta e Benedicta hanno votato Lucia e Irma e Laura e Giorgia

Jasmine e Pierangelo hanno votato Danilo e Fabrizio e Laura e Giorgia

Danilo e Fabrizio hanno votato Brigitta e Benedicta e Manila e Stefano

Manila e Stefano hanno votato Laura e Giorgia e Danilo e Fabrizio

Laura e Giorgia hanno votato Brigitta e Benedicta e Manila e Stefano

Irma e Lucia hanno votato Danilo e Fabrizio e Brigitta e Benedicta

Antonino e Andrea hanno votato Danilo e Fabrizio ed Elena e Thais

Ma chi è dunque la coppia nominata della prima puntata di The Couple? I più votati sono stati Danilo e Fabrizio. Tuttavia stasera c’è già stato un colpo di scena. I due fratelli infatti non sono finiti al televoto ma hanno solamente dovuto consegnare una delle loro chiavi a una coppia avversaria. I Mileto hanno dunque scelto di affidare la chiave a Jasmine e Pierangelo.