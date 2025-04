Un tweet di Alex Belli ha posto l’attenzione sui presunti cachet percepiti dagli opinionisti di The Couple e anche Alfonso Signorini è intervenuto, dicendo la sua.

È polemica sui presunti cachet degli opinionisti di The Couple

Sta facendo discutere il tweet al vetriolo pubblicato da Alex Belli, ex volto del Grande Fratello VIP, contro The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che non ha convinto tutti, né per il format né per il cast.

Al centro delle polemiche, in particolare, ci sarebbero i compensi riservati agli opinionisti in studio, Luca Tommassini e Francesca Barra. Nel suo messaggio social, Belli ha criticato duramente le scelte di Mediaset, lamentando una gestione poco strategica delle risorse economiche.

“Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”, ha scritto, facendo intendere che ciascun opinionista percepirebbe una cifra monstre per la propria partecipazione al programma.

Un’indiscrezione che, se confermata, porterebbe il totale a ben 1,2 milioni di euro solo per i due volti in studio.

Il tweet ha immediatamente sollevato un polverone, tanto che se n’è parlato anche nella nuova puntata di BOOM!, il format social condotto da Alfonso Signorini.

La giornalista Grazia Sambruna ha riportato in trasmissione la dichiarazione di Belli, chiedendo un commento al direttore di Chi. La risposta di Signorini non si è fatta attendere: “Ma va là, anche quella è fantascienza!”.

Una smentita netta, che lascia intendere come tali cifre siano del tutto irrealistiche. Soprattutto perché parliamo di un programma nuovo per la televisione italiana, seppur con elementi in comune col il più noto e seguito Grande Fratello.

Anche Sambruna ha condiviso lo scetticismo di Signorini. La giornalista ha ritenuto improbabile che Mediaset abbia deciso di stanziare un budget così elevato per due figure nuove in questo ruolo e soprattutto in una trasmissione alla sua pima edizione.

a #Boom boccio #AlexBelli che rosica vs #TheCouple su X accusando mediaset di fare “reality fallimentari” e di dare 600K agli opinionisti (🤌) senza investire sul cast. Lui doveva partecipare, ma è stato tagliato dopo il no di Soleil che farà reality Rai:la volpe e l’uva proprio! pic.twitter.com/uadKvYtjM8 — GraceSomehow (@LaSambruna) April 30, 2025

Resta tuttavia il dubbio sull’effettiva entità dei cachet degli opinionisti. Come è noto, The Couple già ha messo in palio un montepremi a dir poco stellare per la coppia di concorrenti che vincerà il programma.