In questi giorni a scagliarsi sui social contro The Couple è stato Alex Belli. L’attore tuttavia, stando alle voci di corridoio, sarebbe dovuto essere nel cast del reality show, ma all’ultimo momento sarebbe stato tagliato.

Il retroscena su Alex Belli

Da ormai tre settimane su Canale 5 è partita la prima edizione di The Couple. Il reality show condotto da Ilary Blasi tuttavia starebbe avendo difficoltà nel decollare e solo la terza puntata ha raggiunto il 10,9% di share. Nel mentre alcuni giorni fa sui social a scagliarsi duramente contro la trasmissione è stato Alex Belli. Il celebre attore, con dei tweet al veleno, ha criticato il reality e ha così affermato:

“Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast FALLIMENTARI e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di SUCCESSO. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”.

Nelle ultime ore però è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Tutto è iniziato quando Grazia Sambruna è stata ospite del format BOOM di Alfonso Signorini. La giornalista ha così riportato al conduttore le dichiarazioni di Alex Belli su The Couple, rivelando però un dettaglio che non è sfuggito ai più. Stando a quanto riferito, l’attore avrebbe dovuto far parte del cast del programma insieme a Soleil Sorge. Quando però l’influencer avrebbe dato forfait per prendere parte a un nuovo reality show Rai, Mediaset avrebbe tagliato anche lo stesso Belli.

a #Boom boccio #AlexBelli che rosica vs #TheCouple su X accusando mediaset di fare “reality fallimentari” e di dare 600K agli opinionisti (🤌) senza investire sul cast. Lui doveva partecipare, ma è stato tagliato dopo il no di Soleil che farà reality Rai:la volpe e l’uva proprio! pic.twitter.com/uadKvYtjM8 — GraceSomehow (@LaSambruna) April 30, 2025

Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire i pettegolezzi sul loro conto. Di conseguenza vi invitiamo a prendere con le pinze le voci di corridoio emerse in attesa di eventuali chiarimenti.