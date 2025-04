Ibiza Altea, tra l’Isola dei Famosi e Too Hot to Handle di Netflix

Nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi compare la modella italo-americana Ibiza Altea che sarà protagonista anche di Too Hot to Handle di Netflix e ha rischiato di trovarsi in onda contemporaneamente in questi due reality.

Ibiza Altea alle prese con due reality (quasi) contemporaneamente

Tra gli ultimi concorrenti annunciati della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza mercoledì 7 maggio su Canale 5, spicca il nome di Ibiza Altea, modella italo-americana dal fascino magnetico.

Nelle ultime ore si sta parlando di lei nonostante sia sconosciuta ai più. Il motivo di questo improvviso interesse nei suoi confronti risiede nel fatto che Ibiza è stata ad un passo dall’avere una doppia esposizione televisiva in contemporanea.

La giovane modella, infatti, era stata precedentemente selezionata per partecipare alla prima edizione italiana di Too Hot to Handle, il reality di Netflix basato sull’astinenza e le tentazioni amorose, condotto da Fred De Palma.

La piattaforma streaming aveva inizialmente annunciato che il debutto sarebbe avvenuto il 9 maggio. Così, in un curioso intreccio di tempistiche, Ibiza si sarebbe trovata contemporaneamente protagonista di due reality: l’Isola dei Famosi in diretta su Canale 5 e Too Hot to Handle in streaming su Netflix, registrato tempo prima.

Tuttavia, questo “doppio ingaggio” è saltato all’ultimo momento: la piattaforma ha infatti deciso di rinviare l’uscita del suo reality a una data non ancora annunciata. Una scelta che ha sorpreso i fan e che, almeno per ora, ha impedito alla modella di ottenere una doppia visibilità televisiva nello stesso periodo.

La partecipazione a Too Hot to Handle avrebbe potuto rappresentare per Ibiza Altea un trampolino di lancio internazionale, ma non tutto è perduto: la sua presenza a l’Isola dei Famosi resta comunque un’occasione d’oro per farsi conoscere dal grande pubblico italiano.

Prossimamente, poi, avrà la sua occasione anche con Netflix, sia che la sua avventura in Honduras le regali grandi soddisfazioni, sia che, invece, si riveli meno entusiasmante del previsto. Resta solo da capire quando uscirà Too Hot to Handle.