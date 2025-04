Ieri sera a Ne vedremo delle belle, Valeria Marini ha risposto a una domanda scritta in una lettera anonima delle sue colleghe in cui le si chiedeva un’informazione ben specifica sulle etichette dei propri vestiti. Ecco il divertente video.

La risposta di Valeria Marini

Ne vedremo delle belle sta conquistando il pubblico perché gli italiani si sono appassionati delle esibizioni ma anche dei battibecchi che avvengono tra le showgirl nelle clip. Possiamo, per esempio, citare l’attimo di crisi di Valeria Marini dopo aver sentito le altre colleghe parlare alle sue spalle.

Non mancano nemmeno i momenti divertenti che riguardano tutte le protagoniste dello show di Rai 1. Tra questi possiamo menzionare una sfida che consisteva nel dover rispondere alle lettere anonime delle altre concorrenti con estrema sincerità. Frank Matano ha letto alla Marini:

“Ma è vero che sostituisci le etichette dei vestiti che indossi e metti quella della taglia 42, che non ti entrerebbe neanche in un braccio?“.

Nel video qui sopra possiamo vedere la divertente reazione di Valeria Marini, la quale nega tutto e si alza per far vedere meglio il vestito: “Ma sono arrivati a dire questo? Questo è un bellissimo abito di un grande stilista, è quello di sfilata. Sarà un 40/42. Forse sono una 42, 44 no“. Mara Venier ha preso la parola per tagliare corto e ha ironizzato affermando: “Sei una 46, dai Valeria” tra le risate del pubblico.

Sicuramente un episodio molto simpatico che ha fatto il giro del web e dei social in generale. La stessa Marini sembra essersi tanto divertita e lo ha dimostrato con la sua caratteristica ironia. Non vediamo l’ora di scoprire quali altre novità ci riserverà la prossima puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 12 aprile 2025 solo su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.