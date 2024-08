Anticipazioni di Endless Love per la puntata di giovedì 8 agosto: la trama, gli episodi e dove vederlo in TV e streaming

Giovedì 8 agosto va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Endless Love. Quali sono le anticipazioni di questo episodio? Scopriamo insieme cosa è previsto nell’appuntamento con la serie turca.

Anticipazioni Endless Love 8 agosto

Ci eravamo lasciati con la proposta di matrimonio di Kemal ad Asu per dimenticare Nihan. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena riservato dalla serie turca di Canale 5. Ma quali sono le nuove anticipazioni di Endless Love? Eccole a seguire:

Emir, che ha seguito tutto di nascosto, recepita questa informazione va da Nihan e le spiffera tutto. L’intenzione è quella di far soffrire ulteriormente sua moglie.

La pittrice nel mentre si strugge perché si rende conto che Kemal non potrà più amarla, a causa di quanto successo. Anche se lo fa a fin di bene.

Per questa ed altre ragioni, Nihan si trova in conflitto tra due degli uomini più importanti per lei: da una parte suo fratello Ozan, dall’altra l’amore della sua vita, Kemal.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Secondo la programmazione di Canale 5 quando va in onda Endless Love in TV? Il serial di origine turca viene trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14:10 su Canale 5. Al termine della puntata, un nuovo episodio di Endless Love.

Durante i nuovi palinsesti televisivi poi la serie televisiva arriverà in prima serata su Canale 5, ma non sappiamo ancora quando questo succederà e quale slot settimanale prenderà.

Infine per chi si chiedesse quanti episodi ha la serie televisiva, possiamo dire che in Turchia vanta due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna. Ma dato che in Italia gli episodi sono molto più brevi, ne vedremo molte di più.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con il capire dove vedere in TV e in streaming, Endless Love.

Non solo su Canale 5, la serie televisiva si può seguire in streaming in italiano anche su Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda la piattaforma gli episodi si possono guardare sia in diretta, che recuperarli in seguito.