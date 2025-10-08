The Film Bond: il conto digitale che usano star e aziende (e che conviene anche a te)
The Film Bond è il conto digitale sicuro e certificato usato da star e professionisti, ora disponibile per chiunque voglia pagare o farsi pagare con fiducia
Roma, 8 ottobre 2025
Sicurezza, semplicità e trasparenza: la finanza del cinema arriva nella vita di tutti i giorni.
In un mondo in cui tutto è digitale — film, musica, acquisti, lavoro — anche il denaro doveva cambiare.
È nato così The Film Bond, l’istituto di moneta elettronica che gestisce i fondi di produzioni internazionali e oggi è aperto anche a chiunque voglia pagare o ricevere denaro con la certezza di essere tutelato.
Un conto digitale regolamentato
The Film Bond non è una banca tradizionale ma un istituto di moneta elettronica a base ristretta, cioè vigilato, certificato e conforme alle norme europee di antiriciclaggio e tracciabilità.
I soldi che depositi restano in conti segregati, separati da quelli dell’istituto: nessuno può toccarli o usarli per altri scopi.
Ogni movimento è registrato, ogni pagamento è sicuro.
Dalle star di Hollywood alla vita quotidiana
Utilizzato in produzioni con Al Pacino, Penélope Cruz, Anthony Hopkins, Jessica Alba e Adam Driver, The Film Bond è oggi disponibile anche per:
chi vende o compra casa o auto e vuole garanzie sui bonifici;
chi lavora freelance o con contratti temporanei e vuole essere pagato solo quando l’accordo è rispettato;
chi desidera fare o ricevere pagamenti internazionali senza rischi di frode.
Box Dati – Economia quotidiana e sicurezza online
Voce Valore 2025 Fonte
Crescita utenti conti digitali in Italia +27 % ABI 2025
Transazioni sicure online su piattaforme regolamentate 94 % UE Digital Payments Report
Numero medio di operazioni mensili per utente 32 Osservatorio Fintech
Tempo medio di accredito fondi The Film Bond < 2 ore Analisi TFB 2025
Un servizio per tutti, non solo per le star
Con The Film Bond paghi e vieni pagato in modo trasparente, immediato e certificato, ovunque nel mondo.
È la stessa tecnologia usata per i grandi film, ora a disposizione della vita quotidiana.