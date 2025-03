Oggi a Verissimo si è verificato un momento davvero esilarante quando Fru e i The Kolors hanno riproposto il meme di Gianni Sperti, diventato virale sui social.

Il meme di Sperti replicato dai The Kolors e Fru

Da Francesco Gabbani ai The Kolors, anche oggi a Verissimo non è mancata la musica! Il gruppo guidato da Stash ha avuto modo di presentare il proprio progetto musicale e l’ultimo singolo sanremese. Ma c’è stato spazio anche per le chiacchiere e per momenti assai divertenti.

LEGGI ANCHE: Lo staff di LDA elimina tutti i post e pubblica un comunicato misterioso: “Momento delicato, no fake news”

Questo perché grazie alla complicità di Fru, che ha inviato un videomessaggio per la band, in un preciso istante ha riproposto un meme di Gianni Sperti che sta circolando in rete e che ha coinvolto anche i The Kolors. L’opinionista di Uomini e Donne infatti proprio a Verissimo, mentre rispondeva a una domanda di Silvia Toffanin ha sorriso e aprendo la bocca ha alzato su la testa. Nel corso di queste settimane questo frame si è diffuso piuttosto rapidamente nelle varie piattaforme, specialmente su X e su TikTok.

Quindi quale occasione per non rifarlo? Nel dettaglio il co-conduttore di Pechino Express durante il videomessaggio ha mimato la scena. Tornati in studio gli ex allievi di Amici hanno replicato il siparietto così esilarante, davanti a una divertita Silvia Toffanin che ha commentato: “Non ci credo! Vi prego…Il momento che tutti stavamo aspettando”

Dalla clip inviata da Fru ci sono stati altri sprazzi di risate che hanno portato ovviamente alla pronta risposta da parte di Stash dei The Kolors, quando ha spiegato un preciso punto della canzone sanremese.

Inutile dire che anche queste immagini in poco tempo sono arrivate al pubblico dei social, che sta commentando con risate e battute la trovata di Fru e dei The Kolors!