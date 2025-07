Grave lutto per Stash. Poche ore fa il cantante che attualmente si trova in tour con i The Kolors, ha annunciato la morte di suo nonno. Ecco il dolce post dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Lutto per Stash, leader dei The Kolors

Sono mesi pieni questi per i The Kolors. Solo lo scorso febbraio la band è tornata in gara al Festival di Sanremo con il brano Tu con chi fai l’amore, che in breve è diventata una vera hit. Poche settimane fa come se non bastasse gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno rilasciato il singolo Pronto come va, che sta facendo ballare e cantare tutti quanti. Nel mentre il gruppo è attualmente alle prese con un lungo tour estivo, che andrà avanti fino a settembre e toccherà le principali città del nostro paese. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha riportato i giovani artisti al centro dell’attenzione mediatica.

Con un post sui social infatti Stash, leader della band, ha annunciato la morte di suo nonno Domenico. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il cantante partenopeo ha dichiarato: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai”. Il post del cantante in breve ha iniziato a fare il giro del web e in molti hanno inviato il loro affetto a Stash in questo momento così difficile.

I The Kolors nel mentre proseguiranno il loro tour estivo, iniziato lo scorso 1° luglio a Napoli. Nelle prossime settimane come se non bastasse la band girerà l’Italia e arriverà a Firenze, Padova, L’Aquila, e in molte altre città.

In attesa di scoprire come gli ex allievi stupiranno il loro pubblico in occasione di questi nuovi concerti, la redazione di Novella20o0 invia un forte abbraccio a Stash e a tutta la sua famiglia.