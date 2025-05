Tra il pubblico Stash dei The Kolors si è davvero scatenato sulle note della sua canzone e ha cantato in mezzo al pubblico

Stash dei The Kolors ha trasformato lo studio di Affari Tuoi in un vero e proprio concerto, cantando in mezzo al pubblico l’ultima hit realizzata in occasione del Festival di Sanremo 2025.

Affari Tuoi, Stash canta tra il pubblico

Durante la puntata speciale di Affari Tuoi questa sera su Rai 1 il divertimento non è certamente mancato. Complice non solo la bravura di Stefano De Martino di intrattenere pubblico, ma anche la presenza di graditi ospiti musicali e non! Da Serena Brancale, a Sal Da Vinci per passare a Stash dei The Kolors.

Il frontman della band, che nelle scorse ore ha realizzato una simpatica trovata (QUI PER SCOPRIRE DI COSA SI TRATTA), questa sera non poteva certamente mancare e ha accettato la chiamata di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. L’artista ha cantato il brano sanremese “Tu con chi fai l’amore”, diventato anch’esso un vero e proprio e tormentone come quello dei concorrenti citati.

non te la puoi assolutamente inventare questa caciara 🏡 #affarituoi pic.twitter.com/X9yj0A8K5p — ☆ (@miriftkoo) May 4, 2025

Tutti hanno cantato insieme a Stash, che poi non ha resistito e tra una strofa e un’altra ha prima raggiunto la band e, successivamente, si è mischiato tra il pubblico e si è esibito in mezzo a loro. Inutile dirvi che tutti si sono davvero scatenati e all’unisono hanno cantato insieme all’artista.

Anche lui è rimasto in studio e si è aggiunto agli altri ospiti e seguito la puntata di Affari Tuoi dal vivo. Insomma una serata tra divertimento, risate e musica!