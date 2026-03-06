La musica unisce le età nelle nuove Blind Auditions di The Voice Generations con Antonella Clerici

Il venerdì sera di Rai 1 si accende con una sfida canora senza precedenti: il 6 marzo debutta la seconda stagione di The Voice Generations. Dopo aver esplorato il talento dei più piccoli e l’esperienza dei senior, lo show condotto da Antonella Clerici punta tutto sul confronto generazionale. Il debutto di questa sera seguirà un orario d’eccezione: la prima puntata inizierà alle 22:00, subito dopo le emozioni della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il ritorno dei coach e il meccanismo delle Blind Auditions

In poltrona ritroviamo i volti che hanno garantito il successo del brand: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Il cuore pulsante del programma restano le iconiche Blind Auditions. I giudici, di spalle, valuteranno esclusivamente la fusione armonica dei gruppi, composti da parenti, amici o colleghi di età diverse. Se più coach si volteranno, spetterà ai concorrenti scegliere il proprio mentor. Resta confermato il tasto “Super Blocco”, l’arma strategica che permette a un giudice di escludere un collega dalla contesa per un talento specifico.

La finale: tra Cut e l’attesa del 27 marzo

Il percorso verso la vittoria è rapido e spietato. Dopo tre serate di audizioni al buio, ogni coach dovrà formare un team di 7 gruppi, ma solo 3 per squadra supereranno la fase del “Cut”. In totale, saranno 12 i team vocali che si contenderanno il titolo nella finalissima del 27 marzo. Non sarà solo una gara tecnica, ma un viaggio nei legami umani, dove la musica diventa il ponte perfetto tra nonni, figli e nipoti.

