Durante la puntata del quarto Live di X Factor 2025, Giorgia ha ricordato con grande affetto il maestro Peppe Vessicchio. Con voce commossa, la conduttrice e cantante, ha invitato il pubblico a rendergli un sentito omaggio nel corso della seconda manche del talent show di Sky Uno.

Giorgia ricorda Peppe Vessicchio a X Factor

Come vi abbiamo già raccontato, ieri sera su Sky Uno è andata in onda una nuova puntata di X Factor 2025, in cui abbiamo visto una doppia eliminazione e qualche momento di tensione tra giudici nel corso della serata. Ma non solo. Ieri, sul palco del talent show musicale, Giorgia ci ha tenuto a fare un doveroso omaggio.

La conduttrice e amata cantante ha voluto ricordare con affetto il maestro Peppe Vessicchio, scomparso all’età di 69 anni, nel pomeriggio di sabato 8 novembre 2025. Una notizia che ha sconvolto il mondo della musica e dello spettacolo italiano, così come tanti estimatori del direttore d’orchestra.

In TV e sui social in tantissimi hanno parlato di Vessicchio, gli hanno riservato parole di stima e gratitudine. E tra questi non poteva ovviamente mancare anche Giorgia, che già aveva speso bei pensieri per lui. Ieri durante la puntata di X Factor 2025, la conduttrice ha ritagliato uno spazio per dire quanto segue:

“Non si può non dedicare un pensiero e un applauso al ricordo del maestro Peppe Vessicchio”, ha detto l’artista.

Nel corso della seconda manche, la conduttrice come detto ha interrotto la gara per dedicargli un sincero pensiero. Con delicatezza, Giorgia ha invitato il pubblico a unirsi in un unico applauso “che questo giunga dove deve giungere“. Sempre con voce commossa, la cantante ha aggiunto: “Ci ha regalato tanta musica e la musica resta sempre”.

@unshow.it Giorgia ricorda il maestro Peppe Vessicchio tributandogli una standing ovation dell'X Factor Arena durante il quarto Live show del talent show Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand ♬ suono originale – Unshow.it

Parole sincere e sentite quelle di Giorgia, che hanno toccato il cuore di tutti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.