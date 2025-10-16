Ieri sera è ufficialmente partita la seconda edizione di This Is Me, con Silvia Toffanin. La trasmissione tuttavia è stata battuta da Montalbano, in onda su Rai 1. Ecco tutti i numeri e gli ascolti della prima puntata.

Gli ascolti di This Is Me

Dopo il successo dello scorso anno, ieri su Canale 5 ha debuttato la seconda edizione di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin. Stavolta però la trasmissione non celebra i talenti di Amici, bensì i più grandi nomi del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Proprio in occasione della prima puntata a giungere in studio sono stati nomi illustri. A raggiungere la presentatrice sono stati infatti Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni. E ancora abbiamo visto Flavia Pennetta, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato e Vincenzo De Lucia.

Nel corso della serata dunque questi grandissimi ospiti hanno rivissuto i momenti più belli e importanti delle loro carriere e hanno regalato al pubblico forti emozioni. Non sono mancate anche le risate e di certo ancora una volta il programma sembrerebbe aver fatto centro.

Nonostante un parterre ricco di ospiti però la partenza di This Is Me non ha raggiunto i risultati sperati. La prima puntata infatti non ha vinto la gara di ascolti e ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.558.000 spettatori, con uno share pari al 18.7%. A vincere la serata è stata la replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1, che ha appassionato 3.072.000 spettatori, con uno share pari al 20%.

Nonostante sia stata la Rai a vincere la gara di ascolti, Mediaset può ritenersi più che soddisfatta dai numeri raggiunti dal programma di Silvia Toffanin. La prossima settimana nel mentre andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti previsti e anche stavolta ne vedremo di belle.