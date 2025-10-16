Nelle ultime ore si è riacceso il botta e risposta tra Jenny Guardiano e Tony Renda. Lei torna a scagliarsi contro il suo ex e non gli risparmia dure critiche.

Le ultime dichiarazioni di Jenny Guardiano

In queste ore, a sorpresa, si è riacceso il botta e risposta tra Jenny Guardiano e Tony Renda. Tutto è iniziato quando l’ex protagonista di Temptation Island ha presentato il suo nuovo fidanzato. La giovane tuttavia non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata al suo ex, che a quel punto ha deciso di intervenire pubblicando un lungo messaggio sui social. Tony ha infatti augurato il meglio a Jenny, spendendo inaspettatamente bellissime parole nei suoi confronti. Ma non solo. Renda ha anche affermato che parteciperebbe volentieri al matrimonio della Guardiano, qualora decidesse di sposare il suo nel fidanzato. A quel punto lei ha deciso nuovamente di intervenire.

Raggiunta da FanPage, l’ex volto di Temptation Island è tornata a scagliarsi contro Tony. Queste le dichiarazioni di Jenny Guardiano, che naturalmente non sono passate inosservate:

“È un pagliaccio. Se le nostre strade si sono divise è perché il sole arriva sempre per chi lo merita. Io ho trovato il sole, anzi il sole ha trovato me, perché ho un ragazzo accanto che è totalmente il suo opposto. Una persona che pubblica un messaggio del genere non lo fa perché ti vuole bene. Lo fa solo per approvazione da parte del pubblico, passando non solo per ridicolo, ma anche per una persona falsa, meschina e viscida. […] Non si deve neanche permettere di spendere certe parole, né di fantasticare su un’eventuale sua presenza al mio matrimonio, perché così inviterei la persona più cattiva”.

Al momento dunque sembrerebbe che tra Jenny Guardiano e Tony Renda ci siano ancora diverse tensioni e che a oggi tra i due non ci siano buoni rapporti.