Tina attacca Gianni: “Credi pure alla Befana” e indica Gemma

Debora Parigi | 9 Maggio 2024

Uomini e donne

Siparietto divertente a Uomini e donne tra Gianni Sperti e Tina Cipollari dopo il caos del litigio tra Ida e Mario. La Cipollari ha preso in giro il collega dicendogli che crede a tutto, persino alla befana. Ma pochi si sono accorti che con un gesto ha indicato Gemma Galgani.

Tina Cipollari prende in giro Gianni Sperti e coinvolge anche Gemma Galgani

Vi abbiamo raccontato di una puntata davvero infuocata quella di oggi di Uomini e donne. Infatti si è aperta con la segnalazione inerente Mario e il suo incontro in un B&B con una ragazza. Il nome della ragazza è venuto fuori e quindi c’è stato un confronto al centro dello studio tra il corteggiatore e Ida Platano.

Come detto, più che un confronto è stato un vero e proprio scontro. In particolare la tronista non le ha certo mandate a dire. Si è sfogata contro di lui, dicendogli che aveva preso in giro tutti e che gli faceva schifo. Poi ha concluso cacciandolo dallo studio tra gli applausi del pubblico.

Ovviamente non sono mancati i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari con lei che ci è andata giù pesante. “Una scena pietosa, un miserabile! Come lui non si era mai visto qua dentro”, ha sentenziato. E anche Gianni ha criticato questa presa in giro non solo verso il programma, ma soprattutto nei confronti di Ida che è mamma e ha sempre chiesto una amore vero.

Gli interventi sono andati avanti con Tina Cipollari che ha detto di non aver mai creduto a Mario. Cosa che non si può dire di Gianni Sperti che invece in più occasioni lo aveva difeso. Infatti Gianni a un certo punto ha detto: “E io l’ho pure difeso… Mi assumo le mie responsabilità, ci credevo”. Così Tina ha risposto: “Eh tu credi pure alla befana”. E nel dirlo Tina ha indicato Gemma Galgani.

Gianni: io ci credevo

Tina: tu credi pure alla befana (ed indica Gemma) #uominiedonne pic.twitter.com/6Scg5Fkzs6 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 9, 2024

Sperti però, forse non ha colto l’indicazione della dama, e ha ribattuto rivolgendosi invece alla collega considerando lei stessa una befana: “Ti vedo ogni volta il 6 gennaio”.