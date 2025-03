Tina, in esterna con Cosimo, conosce i suoi genitori

Tina ha raggiunto Cosimo nella sua città in Puglia e durante l’esterna, mostrata oggi a Uomini e Donne, ha avuto modo di conoscere i “suoceri”.

Tina ha incontra i genitori di Cosimo in esterna

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi si è aperta con il tanto atteso aggiornamento sul Trono di Tina. L’opinionista ha raccontato la sua recente esperienza in Puglia, dove ha raggiunto il suo corteggiatore Cosimo nella sua città natale, Mesagne, in provincia di Brindisi.

Durante la visita, Tina ha avuto l’opportunità di conoscere i genitori di Cosimo, i suoceri, come scherzosamente sono stati definiti in studio. L’incontro è stato caratterizzato da un’atmosfera calorosa e accogliente, con i genitori del cavaliere che hanno dimostrato grande affetto e disponibilità nei confronti dell’opinionista.

LEGGI ANCHE: Belve, rivelati i nomi dei primi due ospiti della nuova edizione

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere su Cosimo, al momento dei saluti, la mamma del cavaliere ha rivolto parole dolci a Tina, sottolineando il piacere di averla avuta ospite:

“È stato un piacere enorme, una giornata bellissima di sorpresa, sperando di vederci ancora e di vederti a casa mia perché mi fa troppo piacere avere una persona vicina come te, sei una persona speciale.”

Un giorno davvero speciale per Tina e Cosimo nella splendida terra del Salento☀️ #UominieDonne pic.twitter.com/99hOTE6rW8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2025

Dopo aver visto l’esterna, in studio Tina ha speso parole bellissime per i genitori di Cosimo. Visibilmente colpita dall’accoglienza ricevuta, ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia, sottolineando quanto sia stata bene in loro compagnia.

“La madre è contentissima di me. Persone veramente squisite, generose.”

Per ora, il Trono di Tina continua a essere uno degli elementi più seguiti di questa edizione, regalando momenti di leggerezza e divertimento: resta da vedere come evolverà la conoscenza con Cosimo. Dopo Parigi, al momento i due si stanno organizzando per un viaggio a Madrid.