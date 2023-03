NEWS

Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Nel corso della serata del GF Vip non abbiamo visto solo la squalifica di Edoardo Donnamaria e il provvedimento nei confronti di Edoardo Tavassi. Si è parlato tanto anche di Nikita Pelizon. La concorrente è tra le più chiacchierate e pare aver attirato l’attenzione persino di Tina Cipollari.

Nel dettaglio Nikita Pelizon in confidenza ha rivelato di non essere del tutto indifferente a Luca Onestini, nonostante tutto quello che è accaduto. La questione, chiaramente sollevata in puntata, ha non solo provocato la reazione dell’ex tronista e degli altri vipponi, ma persino di Ivana Mrazova.

Quest’ultima è tornata nella Casa in difesa del suo ex fidanzato e ha avuto un confronto proprio con Nikita Pelizon, la quale a sua volta ha avuto un faccia a faccia anche con Luca Onestini. Da casa a seguire tutta la vicenda è stata anche Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne, con la sua solita schiettezza, ha commentato la dinamica, esprimendo il suo giudizio: “Non so perché Nikita mi ricorda Gemma. Basta uno sguardo”. A far notare il pensiero di Tina Cipollari ci ha pensato Giulia Salemi, sempre molto attenta a quel che accade sul web.

Nikita Pelizon, apprese le parole di Tina Cipollari, ha sdrammatizzato con ironia le sue dichiarazioni dell’opinionista.

Il commento di Tina Cipollari

Questo il commento di Tina Cipollari nei confronti di Nikita Pelizon. Sia Alfonso Signorini che Giulia Salemi si sono chiesti cosa volesse dire nel dettaglio l’opinionista di Uomini e Donne e l’hanno invitata ad aggiungere qualche dettaglio in più a riguardo.

Vedremo se la Cipollari tornerà a dire la sua. Intanto il commento ha fatto il giro del web! Nel mentre vi invitiamo a seguirci ancora per altre news!