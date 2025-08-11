Pomeriggio 5 cambia nome e stile: dal 1° settembre arriva un nuovo programma con Gianluigi Nuzzi!

Dopo 17 anni, Pomeriggio 5 chiude i battenti e cambia volto: dal 1° settembre alle 17:00 su Canale 5 arriva un nuovo programma, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi. La trasmissione promette un taglio più informativo, lasciando da parte gossip e costume. Nuovo nome, studio e format per il pomeriggio di Mediaset.

Pomeriggio 5 chiude dopo 17 anni

È la fine di un’era su Canale 5: dopo 17 anni di programmazione, Pomeriggio 5 va ufficialmente in pensione. A raccoglierne l’eredità sarà un programma totalmente nuovo, a partire dal titolo come era emerso già nei giorni scorsi. Dal 1° settembre, alle 17:00, debutterà infatti Dentro la Notizia, il nuovo contenitore pomeridiano di Gianluigi Nuzzi.

La notizia della chiusura di Pomeriggio 5 è stata confermata dallo stesso conduttore in un video sui social: “Il titolo non è più una sorpresa: si chiamerà Dentro la Notizia. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Vi aspetto alle 17, tutti i giorni”, ha dichiarato il conduttore dal nuovo studio ancora in allestimento.

Il cambio di rotta si vociferava oramai già da tempo. Probabile sarebbe dovuto arrivare nel 2023, evitando anche il confronto continuo tra Barbara d’Urso e Myrta Merlino, che aveva sostituito la storica padrona di casa senza riuscire a far decollare definitivamente Pomeriggio 5.

Stiamo lavorando al nuovo programma d’informazione del pomeriggio di Canale 5. Tante le novità per voi, una possiamo svelarvela, il titolo: Gianluigi Nuzzi ci porterà DENTRO LA NOTIZIA, per raccontarci le storie e i fatti dell’attualità #dentrolanotizia #canale5 @GianluigiNuzzi… pic.twitter.com/F8kss3mI6N — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 11, 2025

Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che qualcosa sarebbe stato rinnovato in modo radicale, anche nei contenuti: “Eravamo lontani dalla realtà del costume. Meglio non trattare certi argomenti”, aveva detto.

E, a quanto pare, sarà così! Nel nuovo format niente più gossip o leggerezze. Come conferma anche Mediaset in una nota ufficiale, Pomeriggio 5 diventerà Dentro la Notizia. La trasmissione si concentrerà su “attualità, storie e approfondimenti, con un occhio al sociale e alla politica”.

Il programma avrà un nuovo studio, una nuova grafica, una nuova scenografia e un nuovo logo, segnando un vero e proprio nuovo inizio per i pomeriggi di Canale 5. Un taglio netto col passato. Si tratta di una scommessa importante per Nuzzi: riuscirà Dentro la Notizia a conquistare il pubblico dopo Pomeriggio 5?