Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne si è scatenato un acceso scontro in studio tra Tina Cipollari e la dama Isabella e sono volate parole grosse.

Lo scontro tra Tina Cipollari e la dama Isabella

Nella stessa puntata di Uomini e Donne in cui Gianni Sperti ha ballato con Rossella Brescia, è scoppiata un’accesa lite tra Tina Cipollari e la dama del dating show, Isabella. Tra l’opinionista e la nuova arrivata non sembra esserci grande simpatia e, per tale ragione, è andato in scena uno scontro molto intenso, dove sono volate parole grosse.

A seguito delle discussioni avventure negli appuntamenti precedenti quando Isabella frequentava Giuseppe, nella puntata di ieri di Uomini e Donne è successo il caos e il clima è diventato piuttosto teso in studio, come mostrano le immagini sottostanti.

Sembrava andare tutto bene, fino a che Maria De Filippi ha coinvolto Isabella, la quale sta facendo la conoscenza di un altro cavaliere del parterre. Tina Cipollari fin da subito ha nutrito un grande interesse e ha ascoltato con attenzione tutti i dettagli del loro incontro. Quando però l’opinionista ha preso la parola è successo di tutto!

“Voglio ascoltare”, ha detto subito Tina Cipollari per punzecchiare Isabella. La dama ha raccolto la frase come una provocazione e ha subito puntato il dito contro l’opinionista: “Non ti permettere perché difendo le donne. Perché mi vuoi mettere sempre in cattiva luce?”, ha detto la dama.

Tina Cipollari piuttosto spazientita (è servito persino l’aiuto di Gianni Sperti per placarla), a quel punto ha non solo mandato a quel paese Isabella, ma le ha anche ricordato ciò che lei avrebbe detto. “Ma ti sei dimenticata quello che hai detto la prima puntata? Hai detto che erano donne insicure. Questa è un’altra versione di te. Vai a cac*are. Questa è una che difende le donne?”, ha continuato.

L’opinionista furente ha proseguito: “Quando apri quella cavolo di bocca, mi urti il sistema nervoso. Questa voce non la voglio neanche sentire”. Come suo solito ha lasciato lo studio nel momento in cui le è stato abbassato il volume del microfono, per poi rientrare.

“Quando dici forse perché ci sono io, vorrei capire ma chi caz*o sei”, è sbottata ancora una volta Tina Cipollari. L’opinionista si è recata poi nel dietro le quinte chiedendo chiedendo di non essere disturbata, mentre la dama le è andata dietro. Maria De Filippi ha affermato di non volere vedere cosa stesse succedendo nel backstage.

“Ci tengo a dire una cosa importante. Io amo le donne, aiuto le donne e quando posso le aiuto”, ha ancora ribadito la dama. “Tu non sei nessuno”, ha punzecchiato ancora Tina Cipollari. Isabella ha invece messo fine all’attrito: “Io so quello che valgo”.

La discussione si è conclusa con un nulla di fatto. Chissà se prima o poi dama ed opinionista riusciranno ad appianare le loro incomprensioni.