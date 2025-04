Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne c’è stata una nuova sfida tra il Cavaliere del Trono Over Giuseppe e Gianni Sperti. L’opinionista così è tornato a esibirsi con Rossella Brescia a distanza di anni.

Gianni Sperti si esibisce con Rossella Brescia

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. In studio infatti c’è stata un’ennesima sfida di ballo tra Gianni Sperti e il Cavaliere del Trono Over Giuseppe, che ormai da diverse settimane si scontrano tra di loro. Stavolta a giudicare la nuova gara sono stati tre amatissimi professionisti di amici: Isobel, Umberto e Francesca. Ma le sorprese non sono finite qui.

A sorpresa infatti proprio Gianni è tornato a esibirsi con Rossella Brescia. Come di certo in molti ricorderanno, anni fa i due avevano già ballato insieme, conquistando tutto il pubblico. Oggi così a Uomini e Donne Sperti e la Brescia si sono ritrovati e hanno proposto una bellissima performance sulle note di Dirty Dancing, eseguendo anche la famosa e celebre presa dell’angelo. Subito dopo aver concluso l’esibizione, l’opinionista del dating show di Canale 5, emozionato, ha dichiarato: “Siamo tornati indietro di qualche anno. Ballando con lei mi sono sentito come se il tempo non fosse passato. È la stessa emozione”.

Ma cosa è accaduto dunque e chi ha vinto oggi la sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe? A votare, come annunciato, sono stati proprio i tre professionisti di Amici, che hanno deciso di far trionfare l’opinionista. Gianni dunque vince la sfida grazie anche all’aiuto di Rossella Brescia, che poco dopo ha lasciato lo studio dopo aver salutato Maria De Filippi e il parterre.

La performance nel mentre è già diventata virale sui social e in questi minuti sta facendo il giro del web.