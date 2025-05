Belen Rodriguez coinvolta in una presunta rissa

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che ritrae Belen Rodriguez mentre discute con una ragazza e in molti hanno addirittura parlato di rissa.

Presunto alterco fuori da un locale milanese per Belen Rodriguez

Nelle ultime ore Belen Rodriguez, dopo essere stata paparazzata nei giorni scorsi con un ex, è tornata al centro dell’attenzione a causa di un video diventato virale sui social, che la vedrebbe protagonista di un presunto episodio di tensione fuori da un noto locale di Milano.

A lanciare la segnalazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato nelle sue storie Instagram il contenuto ricevuto da uno dei suoi follower.

Secondo quanto riportato nella segnalazione privata, Belen avrebbe avuto una discussione con tre ragazze davanti a un ristorante, che sarebbe sfociata in una rissa. Il messaggio ricevuto e ricondiviso dalla Marzano recita: “Ha aggredito e alzato le mani a 3 ragazze davanti a un noto ristorante”.

Tuttavia, nel video diffuso non si vede chiaramente alcun gesto violento: si sente solo la voce alterata della showgirl argentina che, visibilmente infastidita, dice ad una ragazza: “Non insultare! La prossima volta ci pensi due volte a insultare così”.

Oddio la rissa di Belen 🫦 pic.twitter.com/9DKfzVNMVx — Diön The Prophet 52%⏳TicTac 🐅🇵🇸 (@Didiitsmyname7) May 7, 2025

La clip, sebbene non confermi quanto affermato nella segnalazione, ha comunque generato forte curiosità. In tanti si sono chiesti cosa sia realmente accaduto quella sera.

Al momento, le uniche immagini disponibili sono quelle mostrate da Deianira Marzano, che non mostrano alcuna aggressione, ma soltanto un momento di tensione verbale.

Belen Rodriguez, da parte sua, non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda. A parlare, invece, sono state alcune fonti vicine alla showgirl, interpellate da Fanpage, che hanno ridimensionato l’accaduto: “Non c’è niente da dire. Non c’è stata una rissa. È solo il nome che fa notizia, ma non c’è nulla. È il nome che fa gioco”.