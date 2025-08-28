Su Instagram Tiziano Ferro ha rimosso tutti i post dal suo profilo, lasciando intendere l’arrivo di importanti novità. Oggi ha rotto il silenzio e svelato il motivo che l’ha portato a eliminare tutto dal suo account Instagram.

Tiziano Ferro rompe il silenzio

Nelle ultime ore, i fan di Tiziano Ferro hanno assistito a un gesto inaspettato: il cantautore ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram, lasciando la pagina completamente vuota. Un gesto che, in genere, preannuncia cambiamenti importanti nella carriera di un artista. E nel caso di Ferro, le conferme non si sono fatte attendere.

A spiegare cosa c’è dietro a questa “pulizia” sui social è stato Filippo Sugar, CEO della storica etichetta Sugar Music, che ha annunciato con entusiasmo l’ingresso di Tiziano nella loro squadra: “Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio”, ha scritto sui canali social dell’azienda.

Il comunicato ufficiale chiarisce che non si tratta di una collaborazione improvvisa: “L’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere”.

L’accordo è stato facilitato dalla nuova manager di Tiziano Ferro, Paola Zukar e avvia un nuovo capitolo artistico per il cantautore di Latina: “Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo”.

Molti fan hanno subito intuito che la rimozione delle foto da Instagram potesse significare solo una cosa: nuova musica in arrivo. E tra le voci che circolano, si fa sempre più insistente quella di un possibile ritorno al Festival di Sanremo 2026. Con un cambio di etichetta, una nuova guida manageriale e un ritorno così, tutto sembra pronto per un grande rilancio.

Tiziano Ferro è pronto a sorprendere ancora. E la cancellazione dei post sembra solo il primo indizio di una nuovo inizio per lui.