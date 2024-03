NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

A seguito della separazione avvenuta qualche mese fa, in queste ore Tiziano Ferro ha annunciato di aver ufficialmente divorziato da Victor Allen.

Le parole di Tiziano Ferro

Soltanto pochi mesi fa, con un post sui social, Tiziano Ferro a sorpresa ha annunciato la separazione da suo marito Victor Allen, dopo 4 anni di matrimonio. La notizia ha così lasciato di stucco tutti i fan del cantautore di Latina, che hanno sempre visto la coppia affiatata e innamorata. L’artista tuttavia non è entrato nei dettagli e ancora oggi non sappiamo quali siano le cause della rottura tra i due, che tuttavia sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene dei loro figli.

Questa mattina nel mentre, tramite una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali, Tiziano Ferro ha rivelato di aver ufficialmente divorziato da Victor Allen. Queste le dichiarazioni del cantante, che in breve hanno fatto il giro del web:

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro, non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza”.

A quel punto Tiziano ha voluto ringraziare coloro che l’hanno supportato e sostenuto in questi mesi difficili: “Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei, grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone, grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. E grazie Vic”. Infine Ferro, lanciando un messaggio di speranza, conclude aggiungendo: “Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano”.

Termina dunque il matrimonio di Tiziano Ferro e Victor Allen e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.