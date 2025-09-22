Tom Holland come sta dopo l’incidente durante una scena d’azione sul set di Spider‑Man: Brand New Day ai Leavesden Studios? Le riprese sono sospese per precauzione, e l’attore resterà lontano dal set “per un po’”, come ha detto suo padre Dominic. Ecco come sta e cosa è successo.

Incidente per Tom Holland, come sta

Essere Spider-Man non è solo questione di superpoteri… ma anche di rischi veri. E Tom Holland lo sa molto bene! L’attore è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto durante le riprese del nuovo film Marvel della saga, intitolato Spider-Man: Brand New Day.

Secondo quanto riportato dal The Sun e confermato anche da People, l’attore britannico ha subito una commozione cerebrale a seguito di una brutta caduta mentre stava girando una scena d’azione agli Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra.

L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 19 settembre. Un portavoce dell’East of England Ambulance Service ha dichiarato: “Siamo stati allertati venerdì mattina alle 10:30 per un infortunio ai Leavesden Studios. Un’ambulanza è stata inviata sul posto e il paziente è stato portato in ospedale per accertamenti.”

Le condizioni di Tom Holland, fortunatamente, non sono gravi, ma sarà necessario un periodo di riposo assoluto prima di poter tornare di nuovo sul set. Le riprese del film sono state temporaneamente sospese.

A parlare pubblicamente dell’incidente è stato anche il padre di Tom Holland, Dominic Holland. Durante un evento benefico a Mayfair a cui ha presenziato anche Zendaya, attrice e compagna dell’attore nella vita reale: “Tom starà lontano dal set per un po’. Ha bisogno di recuperare, ma si rimetterà presto”, ha detto.

Tom Holland è anche impegnato, insieme a Zendaya, nel progetto L’Odissea, diretto da Christopher Nolan, le cui riprese sono in corso nel Regno Unito. Ma adesso si attenderà la sua guarigione prima di rivederlo nuovamente al lavoro per questi importanti progetti.