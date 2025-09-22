Gerry Scotti e Samira Lui si sono commossi per la vittoria da 100 mila euro del concorrente Fabio

Il concorrente Fabio ha vinto 100 mila Euro a La Ruota della Fortuna e l’emozione ha travolto anche Gerry Scotti e Samira Lui. I due conduttori si sono commossi fino alle lacrime. Gerry ha detto: “Ci emozioniamo con voi, quanto voi”.

Ieri domenica 21 settembre, la puntata de La Ruota della Fortuna si è chiusa con un momento che non è passato inosservato: Gerry Scotti e Samira Lui si sono commossi fino alle lacrime per la vittoria del concorrente Fabio, che ha portato a casa 100mila Euro.

La serata era iniziata come tante altre, con il campione Morgan e i due sfidanti, Carolina e Fabio. Quest’ultimo ha fin da subito fatto la differenza facendosi notare nel programma. Dopo aver risolto una frase e conquistato 1.000 euro, Fabio ha proseguito con successo in diverse manche, tra cui quella musicale e quella dedicata alla pasta, indovinando un’altra soluzione a La Ruota della Fortuna.

Nonostante un momento difficile con la bancarotta, è riuscito a rimontare nel cruciale gioco Express con un’altra frase ancora e ha continuato a vincere, convincendo il pubblico. L’ultima risposta – “Domani cade l’equinozio d’autunno” – gli ha regalato il passaggio alla fase finale, La Ruota Delle Meraviglie.

Concorrente vince 100.000 euro e Gerry e Samira si emozionano ❤️#laruotadellafortuna pic.twitter.com/KlZiC2JZKm — TvNazionale (@TvNazionale) September 21, 2025

Qui, la fortuna ci ha messo il suo zampino. Dopo aver risposto a due domande su tre, Fabio ha pescato la busta con il premio da 100 mila euro. Un’emozione fortissima, non solo per lui. Anche il conduttore de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti si è commosso, lasciandosi andare in diretta, seguito da Samira Lui.

“Sono emozionato e felice – e forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci – nel dirti che hai vinto… 100 mila euro!”, ha annunciato il conduttore.

Le vere emozioni non indotte solo a #LaRuotadellafortuna. Senza parlare di parenti morti, sogni , etc. Solo un semplice abbraccio tra padre e figlio #affarituoi #ascoltitvpic.twitter.com/2a42eUVsyz — Master (@MasterAb88) September 21, 2025

Poi Scotti ha aggiunto: “Questo è il nostro lavoro ma ci fa piacere dirvi che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate. Queste sono le emozioni de La Ruota Della Fortuna”.

Le lacrime di Gerry Scotti e Samira Lui sono diventate subito virali, e il momento ha fatto il giro del web.