1 Tommaso Eletti insieme ad Alessandro

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato certamente Tommaso Eletti. Come sappiamo il giovane studente ha partecipato al reality show in compagnia della ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con la quale aveva una relazione da oltre un anno e mezzo, nonostante tra i due ci fosse una differenza d’età di 19 anni. Proprio all’interno del programma tuttavia Tommaso è scattato dopo aver visto alcuni video innocenti della sua compagna. Ma non solo. A un tratto infatti Eletti si è avvicinato alla single Giulia, fino a quando tra i due non è scoppiata la passione.

A quel punto Valentina ha richiesto il falò di confronto anticipato, e nel corso del faccia a faccia la coppia ha deciso di mettere un punto alla storia, e i due hanno così lasciato il reality separati. Nonostante qualcuno abbia ipotizzato che Eletti e la Nulli Augusti siano tornati insieme, attualmente ancora non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo che la coppia è tornata a casa, e solo tra qualche giorno, con la messa in onda della puntata speciale, sapremo cosa sarà successo.

Nel mentre in queste ore Tommaso Eletti è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Deianira Marzano ha infatti postato la segnalazione di un follower che ha beccato lo studente non in compagnia di Valentina, ma insieme a un altro fidanzato di questa edizione. Parliamo di Alessandro Autera, compagno di Jessica Mascheroni. Attualmente la coppia sta proseguendo il suo percorso a Temptation Island e ancora non sappiamo quale sarà il destino dei due. Tommaso e Alessandro intanto pare che dopo la partecipazione al reality siano diventati buoni amici e per questo hanno deciso di trascorrere una serata insieme in relax.

Ma cosa sarà accaduto tra Eletti e la Nulli Augusti e tra Alessandro e Jessica? Lo scopriremo solo nello speciale di Temptation tra qualche giorno. In attesa però rivediamo le dichiarazioni di Tommaso subito dopo il falò con Valentina.