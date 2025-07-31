In queste ore sta circolando un nuovo scatto di Tommaso Franchi che ha spinto i più a credere che l’ex gieffino si sia sottoposto a dei ritocchi estetici. A intervenire è così la fidanzata Mariavittoria Minghetti, che fa chiarezza sulla situazione.

La verità sui presunti ritocchi di Tommaso Franchi

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello è stato senza dubbio Tommaso Franchi. Come in molti sanno, all’interno della casa più spiata d’Italia il giovane idraulico ha trovato l’amore e si è legato a Mariavittoria Minghetti. Dopo la fine del reality show di Canale 5 dunque i due hanno avuto modo di dare ufficialmente il via alla loro relazione e ancora oggi tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele tra loro. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato Tommaso al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Franchi ha condiviso sui suoi social un nuovo scatto che in breve è diventato virale. Nella foto in questione l’ex gieffino appare diverso rispetto a quando si trovava nella casa del Grande Fratello e a quel punto i più maliziosi hanno insinuato che l’idraulico sia ricorso ad alcuni ritocchi. Per alcuni utenti infatti Tommaso avrebbe utilizzato il filler per apportare modifiche al mento, alle labbra e al naso. Ma non solo. C’è anche chi ha affermato che sarebbe stata la stessa Mariavittoria Minghetti, che è tornata ad esercitare la sua professione di chirurgo estetico, ad aver “esagerato” con i ritocchi al suo compagno.

A seguito dei commenti del web dunque l’ex gieffina ha deciso di intervenire e ha fatto chiarezza sul cambiamento estetico di Tommaso Franchi. Smentendo i ritocchi del suo fidanzato, Mariavittoria ha dichiarato: “Non ha differenze se non capelli e barba. Magari fosse merito mio, lo sbandiererei. Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione”.

Tommaso dal suo canto non è ancora intervenuto per replicare alle accuse del web e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà dire la sua.