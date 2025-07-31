Dopo quanto accaduto con Rosario e il single Andrea, in queste ore Lucia è stata avvistata in compagnia di un altro tentatore di Temptation Island. Ecco cosa sta accadendo e la segnalazione che sta già facendo discutere il web.

Nuova segnalazione per Lucia dopo Temptation Island

Protagonisti assoluti della settima puntata di Temptation Island sono stati Rosario e Lucia. Il viaggio nei sentimenti della coppia ha infatti subito un improvviso stravolgimento e quello che è accaduto ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Proprio la giovane donna ha deciso, con la complicità del single Andrea, di fare uno scherzo al suo compagno, per scatenare la sua gelosia. Quando Rosario ha dunque visto i video dell’avvicinamento tra i due ha chiesto immediatamente il falò di confronto. Una volta faccia a faccia con Lucia, il ragazzo ha scoperto la verità e a quel punto ha deciso di lasciare il reality show con la sua compagna, affermando di voler convivere con lei.

In occasione dello speciale “un mese dopo” però le cose sono del tutto cambiate. Rosario infatti ha ammesso di avere problemi di gelosia e di non fidarsi a pieno della sua fidanzata. A quel punto è arrivata l’amara sorpresa. Il single Andrea ha rivelato di aver visto di nascosto Lucia e ha smascherato la protagonista del reality show, che inizialmente ha negato le accuse. Quando però Rosario ha raggiunto telefonicamente Andrea, la giovane donna è stata costretta a confessare.

Attualmente dunque non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra la coppia dopo Temptation Island. Tuttavia in queste ore una nuova segnalazione ha sconvolto il web. Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Lucia è stata avvistata con un altro tentatore, che non è Andrea. Si tratta del single Francesco e stando a quanto si legge i due si starebbero frequentando. L’esperto di gossip ha però rivelato che Lucia starebbe vedendo anche lo stesso Andrea, mentre pare che con Rosario la relazione sia giunta al termine.

Attualmente i diretti interessati non hanno ancora commentato i gossip sul loro conto. Di certo però nelle prossime ore Lucia, Rosario, Andrea e Francesco potrebbero per la prima volta rompere il silenzio e fare chiarezza.