Ospite a Che Tempo Che Fa, Vanessa Incontrada ha rivelato i primi dettagli delle nozze, svelando anche quando sposerà il suo compagno.

Quando si sposa Vanessa Incontrada

Pochi mesi fa, nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Vanessa Incontrada ha annunciato le nozze. Dopo la ritrovata unione con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, la conduttrice ha deciso di sposare il suo compagno e tra pochi mesi dunque verrà celebrato il tanto atteso matrimonio. Spiegando perché la coppia ha deciso di compiere il grande posso solo adesso, Vanessa ha affermato:

«Ci siamo guardati e mi ha detto: “Che ne dici se facciamo questo passo?”, e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato, con un’altra età».

Ieri sera intanto Vanessa Incontrada è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Nel corso della chiacchierata, la presentatrice è tornata sulle nozze con Rossano Laurini e ha svelato alcuni primi dettagli sulla cerimonia. Ma quando si sposerà dunque la conduttrice?

Come ha raccontato lei stessa, il matrimonio si celebrerà a settembre. In merito a questa importante giornata, la Incontrada ha affermato: «Sarà semplice, con poca gente. Ci saranno tanti miei colleghi e amici, sono contenta che vengano quasi tutti».

La separazione con Laurini

Come in molti sapranno, prima di arrivare alle nozze, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono stati separati per ben due anni. Nel 2024 però, a sorpresa, la coppia si è riavvicinata e così la conduttrice, sempre a Vanity Fair, ha raccontato come è scoppiato il ritorno di fiamma:

«C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava».

