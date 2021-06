1 Il post di Tommaso Stanzani

Sono passati un paio di mesi da quando Tommaso Stanzani ha terminato la sua esperienza all’interno della scuola di Amici 20, e attualmente il ballerino si sta concentrando a pieno sulla sua carriera. Tuttavia come sappiamo nelle ultime settimane l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi è finito anche al centro del gossip e del pettegolezzo. Spesso infatti Tommaso è stato avvistato in compagnia di Tommaso Zorzi, che in passato aveva fatto espliciti apprezzamenti sul ballerino. A quel punto numerosi utenti sul web hanno iniziato ad ipotizzare che i due avessero dato il via ad una frequentazione, e naturalmente in breve il pettegolezzo ha fatto il giro del web.

Tuttavia al momento né Tommaso Stanzani né tantomeno Tommaso Zorzi si sono espressi sulla questione, ed hanno così deciso di ignorare i gossip nonostante le sempre più frequenti segnalazioni. Adesso però è accaduto qualcosa che sta nuovamente facendo discutere gli utenti. Tutto è iniziato quando il ballerino di Amici 20 ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui balla, mostrando il suo talento e le sue doti artistiche. A quel punto è arrivato inaspettatamente il commento di Zorzi, che in breve ha attirato l’attenzione del web. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha infatti scritto:

“Brividi amore”.

Lo stesso Tommaso Stanzani ha replicato al commento di Tommaso Zorzi con dei cuori e così il web in queste ore si sta nuovamente scatenando. Nel mentre qualche settimana fa il ballerino ha parlato della sua esperienza ad Amici 20, spendendo bellissime dichiarazioni per la sua maestra Alessandra Celentano. Rivediamo le sue affermazioni.