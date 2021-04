2 Lo sfogo di Tommaso

Tommaso Stanzani è stato il primo dei due eliminati della terza puntata del serale di Amici 20. Il giovanissimo allievo della maestra Alessandra Celentano ha avuto la peggio nel primo ballottaggio finale contro la sua compagna di squadra Enula. Nello sconcerto generale e con la contrarietà di gran parte dei telespettatori, Tommaso ha perciò dovuto lasciare il programma esibendosi un’ultima volta in un difficile numero sui pattini. Al termine della puntata, Stanzani è stato raggiunto dai microfoni di Witty Tv e si è lasciato andare ad un primo sfogo post-eliminazione.

“Son davvero felice perché entrando comunque in una competizione non si riesce sempre ad essere se stessi al 100%, ma son felice che comunque che i professori e anche i miei compagni sono riusciti a conoscere il vero me – ha dichiarato il ballerino – Son felice di essere riuscito a lasciare qualcosa a loro, come loro hanno lasciato qualcosa a me. Io all’inizio quando sono entrato qui dentro ero molto introverso per la paura di sbagliare o per l’ansia di fare ciò che mi piace, i miei insegnanti sono riusciti a tirar fuori la parte più chiusa di me“.

Tommaso Stanzani ha poi dichiarato che l’approdo al serale è stato per lui un grande traguardo. “Non mi aspettavo di arrivare al serale, già tre puntate per me sono tantissime“. Infine, un auguro e un in bocca al lupo ai suoi ex compagni di scuola ancora in gara. “Ai ragazzi che restano auguro di trovare energia positiva sempre e di aiutarsi a vicenda. A me auguro di capire bene il percorso che voglio fare e come mi sono messo in testa di entrare qui dentro, voglio continuare a studiare e pormi nuovi obiettivi“.

E noi tutti facciamo un enorme in bocca al lupo a Tommaso, augurandogli di seguire i suoi sogni con la determinazione, l’impegno e l’educazione che hanno caratterizzato il suo percorso nella scuola di Amici.

