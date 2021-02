1 L’appello di Tommaso Zorzi alle fan di Giulia De Lellis

Nel corso della giornata del 15 febbraio 2021 è successo qualcosa di molto simpatico. La storia riguarda Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Lui, al momento, si trova nella casa del Grande Fratello Vip, quindi quale fatto può legare i due influencer? Attraverso un video rilasciato su Twitter dai fan di lui, lo abbiamo visto parlare insieme a Rosalinda e Andrea Zenga. I tre stavano chiacchierando e si può sentire Zorzi parlare di quando l’amica era riuscita ad andare in finale nella seconda edizione. Ecco, quindi, le sue parole:

C’è stata la famosa frase della De Lellis: “Le mie bimbe sanno cosa fare”. Quando era finita in nomination con Malgioglio lei fa: “Le mie bimbe sanno cosa fare”. Eh infatti…

Tommaso Zorzi, poi, in maniera molto simpatica e divertita ha fatto un appello alle fan di Giulia De Lellis. Siccome nella seconda edizione del reality erano riusciti a farla andare fino all’ultima puntata, nonostante poi si sia classificata quarta, l’influencer milanese ha chiesto lo stesso sostegno per lui, considerando l’evidente grandezza della fanbase dell’amica. Ha, infatti, chiesto guardando in camera: “Bimbe della De Lellis, mi appello a voi. Aiutatemi“.

🚨chiunque abbia fanpage ig su tommaso, postate nelle storie questo video in cui si appella alle bimbe di Giulia De Lellis, così magari vi reposta



loro sono molto amici, non dovrebbe scomodarla affatto

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️#tzvip #gfvip pic.twitter.com/LCs20lcc2F — stronzo sì, ma grandissimo stronzo (@kissme_youfool) February 15, 2021

Tutto ciò perché stasera scopriremo il nuovo finalista. Si contendo il posto, questa volta, Rosalinda Cannavò, Tommaso e Andrea Zelletta. Chi sarà il fortunato dopo Dayane e Pierpaolo? Lo capiremo solo nelle prossime ore. Potrebbe anche essere che le fan decidano di accogliere la sua richiesta e portarlo davvero fino alla fine del percorso dopo tutti questi mesi che ha intrattenuto il pubblico a casa.

