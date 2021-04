La giacca di Tommaso Zorzi

Per la terza settimana di fila Avanti Un Altro va in onda non solo nella fascia pre serale di Canale 5, ma anche in prima serata. Il giorno prescelto è la domenica e in ogni puntata vediamo non solo gente comune, ma anche vip come Tommaso Zorzi. L’influencer reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip ha avuto il piacere, dopo i suoi amici Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, di poter partecipare a questo imperdibile appuntamento. Una grande occasione per lui, che già si trova a ricoprire il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z.

Il rampollo meneghino, però, a differenza degli altri vip citati, non ha preso parte dal game show da concorrente, ma da ospite speciale. Acclamatissimo dal pubblico del web, ma anche dai presenti in studio, Tommaso Zorzi ha fatto il suo ingresso trionfante tra gli applausi. Qui ha avuto modo di scambiare battute con il presentatore Paolo Bonolis e fare qualche domanda ai concorrenti.

Ad attirare l’attenzione, però, è stata la giacca indossata da Tommaso per questa bella puntata. Facendo una piccola ricerca sul web siamo riusciti a scovare brand e costo. Si tratta, nello specifico, di un blazer nero firmato da John Richmond, dal costo complessivo di 1155 Euro.

Ed ecco qui un altro scatto di Tommaso Zorzi in compagnia di Paolo Bonolis. Qui possiamo ammirare meglio il bellissimo capo di cui vi abbiamo appena parlato.

La giacca di Tommaso Zorzi ad Avanti Un Altro

La giacca sembra aver fatto faville sui social, tanto da trovare l’approvazione di Stefania Orlando, che sui social ha commentato in modo molto simpatico: “Giacca con le viperelle”. Insomma look promosso a pieni voti anche da parte della showgirl! E voi che ne pensate? Continuate a seguirci per altre news!