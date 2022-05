Le parole di Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore a scagliarsi duramente contro Chiara Nasti è stato Tommaso Zorzi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come in molti sapranno poche settimane fa l’influencer ha annunciato di essere incinta e di aspettare il suo primo figlio, concepito dall’amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Alcuni giorni fa così la coppia ha deciso di affittare lo stadio Olimpico di Roma per festeggiare il Gender Reveal Party, durante il quale hanno scoperto il sesso del loro bambino. L’accaduto tuttavia ha letteralmente diviso il web e in molti sui social hanno duramente attaccato la Nasti e Zaccagni. A intervenire è stato anche Zorzi, che poco fa su Twitter si è scagliato a sua volta contro l’influencer, affermando:

“Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non possono avere figli dopo aver visto un gender reveal all’Olimpico che manco Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti giuro che lo blocco”.

Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non possono avere figli dopo aver visto un gender reveal all’Olimpico che manco Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti giuro che lo blocco pic.twitter.com/PIHI1Njrgy — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) May 20, 2022

Tommaso Zorzi però, come vi annunciavamo poco fa, non è stato l’unico a criticare Chiara Nasti e il suo compagno. Numerosi utenti infatti hanno attaccato l’influencer e il calciatore per l’aver affittato l’intero stadio Olimpico e a quel punto lei è stata costretta a intervenire. Con una storia pubblicata su Instagram Chiara ha così affermato:

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, continuate così”.

