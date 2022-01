1 La critica di Tommaso Zorzi a Katia Ricciarelli

Così come tanti telespettatori anche Tommaso Zorzi sembra essere indignato del comportamento di Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip. E non è la prima volta. Già nel mese di ottobre, durante la diretta con il GF Vip Party in cui era ospite il fidanzato Tommaso Stanzani, il vincitore del longevo reality ha avuto da ridire sulla cantante lirica, criticando molti suoi atteggiamenti.

In quella circostanza Tommaso Zorzi aveva dato un giudizio in merito alle litigate tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, prendendo le difese di quest’ultima. Adesso, dopo i recenti avvenimenti nel programma condotto da Alfonso Signorini che vedono Katia assoluta protagonista di scontri accesissimi, l’influencer è tornato a dire la sua. Attraverso il profilo Twitter Tommaso ha commentato scrivendo quanto segue:

«Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric****ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce»

Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricchi0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) January 7, 2022

Il pensiero scritto da Tommaso Zorzi non è passato di certo inosservato ai fan del GF Vip che in queste ore stanno commentando queste dichiarazioni. Ma non è finita qui, perché alcune settimane fa l’ex concorrente della trasmissione ha detto qualcosa a riguardo sul cast di quest’anno…