Che fine ha fatto Alessia Merz? La showgirl, negli anni ’90, era molto famosa e molto amata dal pubblico. Con il passare degli anni si è allontanata dal mondo della televisione e dei social.

Alessia Merz, che fine ha fatto? Il no a L’Isola dei Famosi

Negli anni ’90 Alessia Merz era molto conosciuta e amata, soprattutto grazie al ruolo di Velina a Striscia la Notizia. Nel tempo le sue apparizioni in televisione sono diventate sempre più rare, fino a sparire completamente. La showgirl ha deciso di seguire una strada diversa da quella che aveva intrapreso quando era molto giovane, un percorso scelto con consapevolezza e che l’ha spinta a rifiutare anche diverse proposte e occasioni. Una delle proposte rifiutate da Alessia Merz riguarda la partecipazione al programma L’Isola dei Famosi. “Non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa” aveva dichiarato, in modo ironico, nel 2022.

La sua partecipazione al reality non ha lasciato un segno positivo su di lei. “Beccai l’anno più sfigato in assoluto” aveva spiegato la donna, raccontando che dopo il successo della prima edizione tutti ci volevano andare e di conseguenza la paga è stata bassa e la produzione era molto severa. C’era stato anche un uragano, con diverse vittime, che aveva bloccato la loro partenza e creato condizioni meteorologiche che avevano ridotto la presenza di palme, cocchi e pesci, spingendoli a mangiare bacche che poi si rivelarono velenose. “Mi hanno riproposto di rifarla, ma ho declinato. Non mi interessa e ormai è diventata ‘L’Isola degli amici e dei parenti dei famosi’” aveva aggiunto. Avrebbe volentieri partecipato a Pechino Express ma ha dovuto declinare anche questo invito per via di tre ernie che non le permetterebbero di camminare a lungo.

Alessia Merz, la vita lontana dai riflettori: sparita anche dai social

Alessia Merz vive a Bologna insieme al marito, l’ex calciatore Fabio Bazzani, e i loro figli. Ha scelto una quotidianità riservata, lontana dai riflettori e dalle dinamiche del mondo dello spettacolo. La sua scelta si riflette anche sul mondo dei social network, che preferisce evitare. “Instagram? Per carità. Ci sono colleghe che ti informano su cosa mangiano o cosa fanno. ‘Sticavoli’, verrebbe da rispondere! Io non voglio far sapere come vivo, dove vado o come vesto i miei figli. E non ho la presunzione di pensare che possa fregare agli altri. Mi sono talmente esposta in passato che adesso mi godo la privacy, l’ho sempre desiderata” ha dichiarato in un’intervista.

In passato aveva confidato al Corriere della Sera che era molto soddisfatta della decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. “Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione” ha spiegato. Alessia Merz ha scelto di allontanarsi dai riflettori e di dedicarsi alla sua famiglia, lontano da un ambiente non facile. E non ha nessun rimpianto.