1 Dopo aver nominato Stefania Orlando, Tommaso Zorzi svela di aver avuto in mente altri due nomi: le sue parole però accendono il web

Serata intensa quella di ieri al Grande Fratello Vip 5. Il momento che però ha lasciato più di tutti il web senza parole è stato quando Tommaso Zorzi ha deciso di nominare Stefania Orlando, sua grande amica all’interno della casa. Il blogger, a causa di un piccolo screzio avuto nel pomeriggio, ha fatto ricadere la sua scelta proprio sulla conduttrice, lasciando gli utenti sconvolti dall’accaduto. Lo stesso influencer, a puntata terminata, ha svelato l’accaduto alla Orlando, affermando:

“Ho fatto una cosa. Devo confessarlo davanti a tutti: ho nominato Stefania. Ho fatto male, lo so. Abbiamo avuto uno screzio per una questione delle pulizie. Ora sono contento di essere finito in nomination. Fatemi uscire”.

Se inizialmente Stefania Orlando sembrava aver preso con sportività la nomination di Tommaso Zorzi, poco dopo è scoppiata a piangere, e a quel punto i due hanno cercato di avere un confronto. La conduttrice tuttavia non sembrerebbe avercela col blogger, che così è crollato definitivamente, affermando:

“No Stefy, se fai così mi fai sentire ancora di più in colpa. Mandami a fan***o perché è terapeutico. Questo mi fa sentire ancora di più una mer*a”.

Poco dopo però inaspettatamente Tommaso Zorzi, confidandosi con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, ha confessato di aver pensato di nominare anche altre due persone oltre a Stefania Orlando: Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi!

“Io ero partito che volevo nominare o Maria Teresa, o Giulia o Stefania“.

Naturalmente anche in questo caso però le parole del blogger hanno fatto infuriare il web. In molti hanno infatti sottolineato come Zorzi abbia pensato di nominare soltanto le persone più vicine a lui all’interno della casa, senza prendere minimamente in considerazione il resto degli inquilini. Cosa accadrà a questo punto? Tommaso e Stefania riusciranno a chiarire una volta per tutte? Nel mentre ad intervenire è stato anche il marito della conduttrice. Rivediamo le sue parole.