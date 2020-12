3 Tommaso Zorzi prova a spiegarsi con Stefania Orlando dopo la nomination. Lei dice di non preoccuparsi, ma scoppia a piangere

La scelta di Tommaso Zorzi di nominare Stefania Orlando ha scioccato tutti! La puntata di lunedì 14 dicembre del Grande Fratello Vip è terminata con un grande ed inaspettato colpo di scena, dopo che l’influencer ha deciso di nominare la sua migliore amica per uno screzio avuto nel pomeriggio. Alla confessione di Tommaso, Stefania ha reagito con aplomb in diretta ma subito dopo la puntata ha avuto un momento di sconforto.

NO VI PREGO STO REAGENDO MALISSIMO A TUTTO CIÒ #gfvip pic.twitter.com/hXsYwmagt1 — 🎋🌿 (@jensacqkles) December 15, 2020

“Non voglio che tu ti senta in colpa, voglio che tu ti senta sempre felice“, ha dichiarato la Orlando trattenendo a stento le lacrime. “No Stefy, se fai così mi fai sentire ancora di più in colpa. Mandami a fan*** perché è terapeutico. Questo mi fa sentire ancora di più una mer***“, ha chiesto Tommaso che ha poi tentato di spiegare la ragione della sua scelta. “Io purtroppo, dato che non mi piace dire abbiamo legato meno, abbiamo avuto quella roba lì (riferendosi alla discussione avvenuta nel pomeriggio, ndr)”.

“Io se voglio bene, voglio bene. Lo so che mi vuoi bene“, ha poi proseguito Stefania Orlando cercando di allontanarsi dall’amico per non mostrare le lacrime. A quel punto Tommaso ha invitato la conduttrice a seguirlo in giardino per chiarire nuovamente la situazione. “Io non lo so fare questo gioco. Sta piangendo. Fatemi uscire, vi prego. Mi sento una mer***. Io qua dentro ho stradato“, ha poi borbottato Zorzi parlando con Rosalinda Cannavò che ha invece tentato di rassicurarlo.

Successivamente i due hanno avuto un primo accenno di chiarimento. Stefania infatti, nonostante la delusione, ha raggiunto Tommaso in veranda e ha tentato di tranquillizzarlo.

