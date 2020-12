1 Al GF Vip Tommaso Zorzi, dopo la puntata, mostra le sue perplessità e fa una pesante rivelazione su Natalia Paragoni (VIDEO)

Lo strano regalo di Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta ha scatenato non poca confusione nella Casa del GF Vip. Dayane Mello confidandosi con Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti ha sganciato una bomba non di poco conto, che riguarda la coppia. Pettegolezzo che conosce anche Giacomo Urtis e che parlerebbe di un presunto tradimento della Paragoni nei confronti di Andrea. Sebbene Zelletta ha detto di esserne al corrente, mentre Natalia ha negato tutto.

Nonostante ciò, però, Tommaso Zorzi non sembra esserne troppo convinto e ha voluto confrontarsi con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti: “Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Riguardano ovviamente Zelletta. Ripercorriamo un attimo i fatti. Ammettiamo la buona fede di Natalia e che questa cosa che sia venuta fuori non sia vera. Ma se una persona in diretta televisiva dice una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti inc***i? Va bene che hanno chiarito, ma tu non ti inc***i? Tu, Andrea Zelletta che gli dicevi comodino e per poco non si mangia viva Francesca? L’impressione è come se lui già sapesse e secondo me è così”.

Secondo Cecilia Capriotti e Stefania Orlando magari si tratta di una chiacchiera che è giunta sia a Dayane Mello che a Giacomo Urtis, ma Andrea Zelletta ne era già a conoscenza e chiarito questo punto con la sua fidanzata. Nonostante questo, però, a Tommaso continuano a non quadrare le cose:

“Lui continuava a dire che lui sapeva che Natalia è andata a Capri. Ma il punto non è che lei è andata a Capri, ma con chi ha dormito. Ha detto che non lo sapeva e che è una voce. Scusami però se esce una voce così..Mi ti magno”. – ha proseguito Tommaso Zorzi.

tommaso che parla sei suoi dubbi su zelletta pr1 #gfvip pic.twitter.com/0ljfJpaiOB — sara; IL MIO NUOVO UOMO (@hogvaarts) December 29, 2020

Ma non è finita qui. Perché Tommaso Zorzi ha aggiunto dell’altro…