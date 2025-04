In queste ore Pamela Petrarolo ha intervistato Ilaria Galassi in occasione della prima puntata del suo format L’Angolo Malala. Nel corso della chiacchierata però tra le due ex concorrenti del Grande Fratello è scoppiata un’accesa lite.

Scoppia la lite tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Quest’anno tra gli inquilini del Grande Fratello ci sono state anche Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Le due, insieme a Eleonora Cecere, hanno formato il trio delle Non è la Rai e per diverse settimane hanno gareggiato come unico concorrente. In queste ore intanto, a distanza di alcune settimane dalla finale del reality show, proprio Pamela e Ilaria si sono ritrovate, tuttavia ben presto i toni tra loro si sono accessi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Chi segue la Petrarolo sa bene che l’ex gieffina ha lanciato il format social L’Angolo Malala. Proprio in occasione della prima puntata, Pamela ha voluto intervistare la Galassi e ovviamente non sono mancate domande scottanti sul Grande Fratello e sul legame tra Ilaria e alcune ex inquiline. A un tratto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha sorpreso tutti quanti.

Pamela Petrarolo, lanciando una bordata, ha chiesto alla sua amica: “Cosa ci dici di questo legame così profondo con Zeudi Di Palma?”. Ilaria Galassi così ha domandato a sua volta: “Allora io ti chiedo come mai hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?”. Pronta dunque la replica della Petrarolo, che ha aggiunto: “Le domande le faccio io”. A quel punto tra Pamela e Ilaria, come si legge nel video, è scoppiata un’accesa lite. Tuttavia le due ex inquiline del GF, di comune accordo, hanno deciso di non mostrare le immagini della discussione.

Poco dopo però i toni si sono abbassati. La Petrarolo e la Galassi si sono infatti chiarite e l’intervista è ripresa in totale serenità.