1 GF Vip: Tommaso Zorzi riporta a Stefania Orlando la conversazione con Maria Teresa. L’influencer e la showgirl la attaccano

I dubbi di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta non sono finiti qui, nemmeno dopo che quest’ultima ha bacchettato l’influencer per alcuni suoi comportamenti nei confronti di Francesco Oppini. Per tale ragione Stefania e Tommaso hanno attaccato duramente la loro amica.

Maria Teresa, conversando con Tommaso Zorzi questa mattina, ha detto testuali parole nei suoi confronti: “(…) Avevamo ipotizzato che tu sei un po’, come molti di noi, più un accentratore, tra virgolette, dei tuoi malumori. Noi seguiamo la tua onda. Ti ho definito un’idrovora, tu succhi le attenzioni e energie, ma nel senso buono del termine. Sai che ci tengo a te e ti adoro. E credo che in questo momento è Francesco ad avere più bisogno di attenzioni, che ne pensi?”.

Poco dopo Tommaso Zorzi è andato a riportate il tutto a Stefania Orlando e a Francesco Oppini. L’influencer nel suo atteggiamento è parso stanco e infastidito ha detto, dopo aver tergiversato un po’ con un ‘No comment’, ha aggiunto: “Mi ha detto che sono un’idrovora di attenzioni! Fa passare in sordina delle cattiverie…”

Stefania Orlando è parsa basita da quanto detto da Maria Teresa e raccontato da Tommaso Zorzi: “Ci vuole anche un po’ di sensibilità… e poi sono cose che sono già state affrontate. Adesso anche Rosalinda è preoccupata per Francesco?”, ha chiesto, nonostante la Ruta abbia scagionato la Cannavò da ogni accusa.

L’atteggiamento di Tommaso Zorzi non lascia troppe interpretazioni: “Mentre mi parlava, contavo le pecore”. Stefania Orlando ha continuato a manifestare tutto il suo disappunto nel comportamento di Maria Teresa Ruta. Continua per la conversazione avvenuta al GF Vip….