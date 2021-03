Tommaso Zorzi lancia una stoccata ad Awed: “Z come Zerbino”

1 Tommaso Zorzi contro Awed

Siamo nel corso della terza puntata dell’Isola dei famosi 2021 con alla conduzione Ilary Blasi e opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La puntata ha visto l’eliminazionedi Akash Kumar. Ovviamente il naufrago non tornerà subito in Italia, ma gli verrà proposto di rimanere in gioco stando su Parasite Island. Quella che un tempo era l’ultima spiaggia, quest’anno è la casa di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi che per alcuni giorni sono stati allenati da Marco Maddaloni. Il modello accetterà la proposta?

Ma mentre si attende questo, la puntata è andata avanti e i naufraghi si sono organizzati per la sfida. Nel frattempo in studio è stato momento di commenti e anche della rubrica di Tommaso Zorzi sui concorrenti. I suoi commenti sempre pungenti questa volta hanno colpito anche Awed, il noto Youtuber appartenente alla squadra dei Burinos.

Nel dettaglio, nel suo “Z come…”, Tommaso ha definito Awed “Z come Zerbino”. E ciò è stato dovuto al fatto che lo è con Vera Gemma. Lo Youtuber, secondo Tommaso, asseconderebbe tutte le richieste della compagna di team. Ciò per lui è sintomo di mancanza di carattere.

Come la prenderà Awed quando lo verrà a sapere? E cosa ne penseranno i fan dello Youtuber?

Le news sull’Isola dei famosi non finiscono qui…